Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc duy trì mốc 200 ca/ngày hai ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 31/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 19.947 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 248 ca so với số liệu một ngày trước. Như vậy, đã hai ngày liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc duy trì mốc hơn 200 ca/ngày.Các ca nhiễm mới trong ngày 30/8 gồm 238 ca nội địa và 10 ca ngoại nhập. Số ca tử vong là 324 ca, tăng thêm 1 ca so với một ngày trước.Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có 91 ca, tỉnh Gyeonggi 79 ca, thành phố Incheon 13 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 9 ca, thành phố Daejeon 6 ca, thành phố Ulsan, tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju mỗi nơi 5 ca, thành phố Busan và thành phố Daegu mỗi nơi 4 ca, tỉnh Gangwon 3 ca, tỉnh Bắc Gyeongsang 2 ca, thành phố hành chính Sejong, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 1 ca.Số ca nhiễm liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul là 1.035 ca, liên quan đến cuộc biểu tình ngày Quốc khánh Hàn Quốc hôm 15/8 tại quảng trường Gwanghwamun là 369 ca, tăng 62 ca so với số liệu một ngày trước.Như vậy, các ca nhiễm mới sau khi tăng mạnh vào ngày 27/8 (441 ca) đang có xu hướng giảm xuống mốc hơn 200 ca. Tuy nhiên, vẫn chưa thể dự đoán chắc chắn xu hướng lây nhiễm do các ca nhiễm mới phát sinh rải rác khắp cả nước, và hơn 20% bệnh nhân không rõ nguồn lây.Số ca nhiễm mới trong ngày 30/8 ít hơn 51 ca so với một ngày trước một phần là do số lượng xét nghiệm trong cuối tuần thường giảm nhiều so với ngày thường. Số ca xét nghiệm trong ngày Chủ nhật (30/8) là 13.519 ca, ít hơn 1.322 ca so với ngày 29/8 (14.841 ca), so với ngày 28/8 và 27/8 ít hơn lần lượt 8.093 ca và 4.619 ca.Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc bắt đầu tăng nhanh lên mốc ba chữ số từ ngày 14/8 (103 ca). Tổng số ca nhiễm chỉ sau 18 ngày lên tới 5.177 ca.