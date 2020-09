Tiêu dùng, đầu tư đồng loạt giảm trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 31/8 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7/2020". Theo đó, các chỉ số tiêu dùng và đầu tư sau khi đồng loạt tăng hồi tháng 6 lại chuyển sang xu hướng giảm vào tháng trước.Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 0,1% so với tháng 6. Mặc dù sản xuất chíp bán dẫn giảm hơn 4%, nhưng sản xuất thiết bị máy móc và sản xuất dịch vụ tăng nên chỉ số toàn ngành công nghiệp vẫn duy trì được xu hướng tăng.Vấn đề đặt ra là tiêu dùng và đầu tư. Doanh số bán lẻ, chỉ số phản ánh xu hướng tiêu dùng, giảm tới 6% so với tháng 6, quay lại xu hướng giảm sau 4 tháng. Doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô giảm mạnh tới 15%, hàng hóa ít bền như quần áo giảm hơn 5%.Tiêu dùng tháng 7 giảm mạnh được phân tích là do hiệu quả từ khoản hỗ trợ khẩn cấp toàn dân của Chính phủ phần lớn đã kết thúc trong tháng 5 và tháng 6. Thêm vào đó, mức giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô đã bị thu hẹp từ tháng 7. Ngoài ra còn phải kể tới tác động từ các điều kiện thời tiết bất lợi, như mưa lớn kéo dài.Chỉ số đầu tư cũng chuyển sang xu hướng giảm trong tháng 7. Đầu tư thiết bị giảm hơn 2% do đầu tư vào trang thiết bị vận tải giảm mạnh.Điểm đáng lo ngại hơn là các chỉ số thống kê nói trên chưa phản ánh tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát mạnh trong tháng 8.Trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng, Chính phủ Hàn Quốc đã bắt tay vào lập đối sách bổ sung, như hỗ trợ cho các tầng lớp yếu thế.