Hàn Quốc lần đầu xử phạt hành chính 4 trường hợp từ chối đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm

Lần đầu tiên tại Hàn Quốc có hành khách đi tàu điện ngầm bị phạt vì không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 của Chính phủ.Ngày 19/8 vừa qua, một người dân đã tố giác hành khách đi trên tàu điện ngầm tuyến số 7 ở thủ đô Seoul không đeo khẩu trang phòng dịch. Hành khách này dù có mang theo khẩu trang nhưng lại liên tiếp từ chối yêu cầu đeo khẩu trang của nhân viên an ninh trên tàu.Từ tháng 5 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã quy định tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, trong thời gian qua đã liên tiếp xuất hiện các vụ tố giác hành khách không đeo khẩu trang trên xe buýt, tàu điện ngầm. Riêng ở khu vực thủ đô Seoul, trong 4 tháng qua đã có tới gần 40.000 nghìn vụ tố giác liên quan.Theo đó, chính quyền thành phố Seoul đã lần đầu tiên phạt hành chính đối với hành khách từ chối đeo khẩu trang trên tàu điện ngầm. Thành phố đã gửi thông báo xử phạt 4 trường hợp hành khách bị phát giác không đeo khẩu trang từ cuối tháng 7 tới nay, với mức phạt 250.000 won (hơn 211 USD)/người.Người vi phạm không đeo khẩu trang có hành vi chống đối, lớn tiếng với nhân viên an ninh trên tàu có thể bị xử phạt hình sự. Tuy nhiên, 4 trường hợp trên bị xử phạt hành chính do chỉ có hành vi chống đối yêu cầu đeo khẩu trang, vi phạm nội dung quy định của Luật an toàn trên tàu điện là "hành khách phải tuân theo chỉ thị của nhân viên ngành đường sắt để đảm bảo an toàn và trật tự".Mặc dù phạm vi "an toàn" theo quy định luật còn khá mơ hồ, song Bộ Địa chính và giao thông xác nhận chính quyền thành phố Seoul có quyền xử phạt hành chính đối với người vi phạm.Nhằm ngăn chặn phát sinh ồn ào trong dư luận về vấn đề này trong thời gian tới, Chính phủ đang tiến hành sửa đổi luật với nội dung "hành khách phải tuân theo chỉ thị của nhân viên ngành đường sắt để thực hiện biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang".Ngoài ra, ba trường hợp khác không tuân thủ chỉ thị đeo khẩu trang trên tàu điện cao tốc gần đây cũng đã bị xử phạt hành chính.