Hơn 20% ca nhiễm COVID-19 trong nửa tháng qua tại Hàn Quốc chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết trong các ca nhiễm phát sinh tại Hàn Quốc trong hai tuần vừa qua, có hơn 20% chưa xác định được con đường lây nhiễm. Đặc biệt, số ca nhiễm cao tuổi liên quan đến cơ sở dưỡng lão và cơ sở y tế vẫn tiếp tục gia tăng và các ca nhiễm mới phát sinh rải rác trên toàn quốc, khiến tình hình phòng dịch càng thêm khó khăn.Chính phủ đang rà soát biện pháp phòng dịch của tất cả các cơ quan Chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương để biện pháp tăng cường giãn cách xã hội đạt hiệu quả như mong muốn.Đầu tiên, Bộ Giáo dục khuyến cáo tất cả các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc tổ chức dạy và học trực tuyến trong học kỳ II của năm học này. Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông sẽ hỗ trợ các chương trình học trực tuyến trên Đài phát thanh và truyền hình giáo dục (EBS) trong vòng hai tuần, từ ngày 31/8, để học sinh cấp tiểu học và trung học phổ thông có thể nghe giảng từ xa mà không tốn thêm chi phí.Bộ Tuyển dụng và lao động cũng đã kéo dài thời gian hỗ trợ chi phí cho người lao động nghỉ phép ở nhà chăm sóc con cái do dịch COVID-19 tới hết ngày 30/9, thay vì hết học kỳ I năm nay theo kế hoạch ban đầu. Ủy ban giám sát tài chính (FSC) cũng khuyến cáo các công ty tư vấn bảo hiểm hạn chế các hoạt động gặp gỡ trực tiếp khách hàng tới ngày 6/9.Trong bối cảnh này, Chính phủ dự kiến sẽ trợ cấp thêm khoảng 99,6 tỷ won (gần 84,2 triệu USD) cho hơn 200 bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm ước tính đã chịu tổn thất để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Các hạng mục được bồi thường gồm chi phí phát sinh khi phải bỏ trống giường bệnh để đảm bảo đủ giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19, tổn thất phát sinh khi dành giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19, chi phí thất thoát do số lượng bệnh nhân thông thường giảm, và chi phí hỗ trợ điều trị cho trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ. Chính phủ dự kiến cũng sẽ bồi thường tổn thất cho các cơ quan y tế phải đóng cửa, ngừng hoạt động trong quá trình phòng chống dịch COVID-19.Cơ quan phòng dịch công bố tính tới 0 giờ ngày 31/8, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 19.947 ca nhiễm COVID-19, tăng 248 ca nhiễm so với số liệu công bố một ngày trước, gồm 238 ca nhiễm cộng đồng và 10 ca ngoại nhập.Số bệnh nhân COVID-19 nặng tăng 7 người trong ngày 30/8, nâng tổng số bệnh nhân nặng hiện tại lên 79 người và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng. Tính đến nay, số ca tử vong do COVID-19 là 324 người, tăng 1 người trong ngày 30/8.Trong ngày thứ hai siết chặt hơn nữa biện pháp giãn cách xã hội mức II, Chính phủ nhận định tuần này là thời điểm quyết định để ngăn chặn xu hướng lây lan dịch COVID-19 trên toàn quốc, qua đó yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài.