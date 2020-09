Đảng Hợp nhất Tương lai đổi tên thành đảng

Photo : YONHAP News

Đảng đối lập Hợp nhất Tương lai sáng 31/8 đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ trực tuyến, quyết định lấy tên gọi mới là đảng "Sức mạnh quốc dân" (Power of the People).Dự kiến tên gọi mới sẽ được quyết định chính thức trong cuộc họp của Ủy ban thường trực toàn quốc ngày 1/9 và Ủy ban toàn quốc của đảng này vào ngày 2/9.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Hợp nhất Tương lai Kim Jong-in cho biết đảng quyết định lấy tên "Sức mạnh quốc dân" do xét thấy trong quá trình lựa chọn tên gọi mới, từ "người dân" được đề xuất nhiều nhất.