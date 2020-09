Photo : YONHAP News

Hàn Quốc nâng "giãn cách xã hội" lên mức 2,5 ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận từ 30/8-6/9 khiến nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân cũng tăng vọt, nhiều kênh mua sắm online đã sớm ngừng nhận thêm đơn hàng do hết hàng.Vào ngày Chủ nhật (30/8), ngày đầu tiên áp dụng "giãn cách xã hội" mức 2,5, kênh thương mại trực tuyến Market Kurly (Chợ Kurly) đã đăng thông báo không nhận thêm đơn hàng từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm cùng ngày do nhiều mặt hàng đã cháy hàng. Dịch vụ phân phối thực phẩm Hyundai toHome thuộc trung tâm thương mại Hyundai cũng kết thúc sớm vào khoảng 1 giờ chiều 30/8, và bắt đầu giao hàng vào sáng sớm hôm sau. Dịch vụ giao hàng của Kênh Market Kurly và Coupang chậm trễ do quá tải đơn hàng.Hôm 30/8, ngành phân phối hàng hóa trực tuyến cũng ghi nhận doanh thu tăng mạnh, chủ yếu tập trung ở các mặt hàng thực phẩm do nhu cầu tăng đột biến của người dân và ảnh hưởng từ lệnh hạn chế ra ngoài của Chính phủ.Doanh thu ngày 30/8 của dịch vụ phân phối thực phẩm Hyundai tăng 212% so với một tuần trước đó. Doanh thu của kênh thương mại trực tuyến GSfresh cũng tăng 102,7%.Ngược lại, doanh thu ngành mua sắm trực tiếp như trung tâm thương mại và siêu thị lớn giảm trong ngày 30/8. Một phần nguyên nhân là do nhà hàng trong những cơ sở này bị hạn chế hoạt động và đóng cửa vào 9 giờ tối, và phải tăng cường quản lý khách ra vào bằng cách lưu lại tên và số điện thoại. Doanh số hai chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc là Lotte và Shinsegae đã giảm lần lượt 24% và 28% so với Chủ nhật tuần trước đó. Doanh số của các siêu thị lớn cũng được cho là đã giảm 10% so với Chủ nhật hai tuần trước.