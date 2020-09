Xuất khẩu Hàn Quốc giảm một chữ số hai tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/9 cho biết tổng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tháng 8 đạt lần lượt 39,66 tỷ USD và 35,54 tỷ USD, giảm 9,9% và 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân thương mại thặng dư 4,12 tỷ USD, duy trì đà thặng dư 4 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 6 tháng liên tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xuất khẩu tháng 2 tăng 3,6%, sau đó giảm liên tục trong tháng 3 (-1,7%), tháng 4 (-25,6%), tháng 5 (-23,8%), tháng 6 (-10,8%), và tháng 7 (-7,1%).Nguyên nhân được phân tích là do số ngày làm việc trong tháng 8 giảm 1,5 ngày so với tháng 7, song tỷ lệ giảm vẫn duy trì mức một chữ số hai tháng liên tiếp. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày giảm 3,8%, mức giảm nhẹ nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới.