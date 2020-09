GDP Hàn Quốc giảm 3,2% trong quý II/2020

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 1/9 công bố số liệu chính thức, theo đó trong quý II, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc tăng trưởng -3,2% so với quý I, cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ công bố hồi tháng 7 (-3,3%).Như vậy, kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng âm hai quý liên tiếp sau mức -1,3% quý I. Không những thế, đây còn là tỷ lệ tăng trưởng theo quý thấp nhất kể từ sau quý IV/2008, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.So với cùng kỳ năm ngoái, GDP của Hàn Quốc giảm 2,7%, cao hơn 0,2% so với số liệu sơ bộ (-2,9%). Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ năm trước từ sau quý IV/1998 (-3,8%), thời kỳ khủng hoảng tiền tệ châu Á.Trục quan trọng của nền kinh tế Hàn Quốc là xuất khẩu giảm 16,1%, do nhu cầu thế giới co hẹp nghiêm trọng vì COVID-19 khiến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như ô tô, điện thoại di động đều giảm mạnh. Đây là "thành tích" kém nhất từ sau mức giảm 24% quý IV/1963.Nhập khẩu cũng giảm 6,7%, chủ yếu do nhập khẩu dầu thô giảm vì ảnh hưởng của giá dầu quốc tế giảm.Đầu tư thiết bị giảm 0,5%, đầu tư xây dựng giảm 1,5% do đầu tư trang thiết bị vận tải và xây dựng công trình đều giảm.Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân tăng 1,5% chủ yếu nhờ tiêu dùng hàng hóa lâu bền (ô tô, hàng điện tử gia dụng) tăng, ảnh hưởng từ gói cứu trợ khẩn cấp toàn dân của Chính phủ và biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 1,1%.Sản xuất chế tạo giảm 8,9%, nông lâm ngư nghiệp giảm 9,5% so với quý I. Sản xuất dịch vụ cũng giảm chủ yếu do các lĩnh vực phân phối bán lẻ, nhà hàng khách sạn, vận tải đều đình trệ.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế tăng trưởng -2,2%, vẫn cao hơn mức -3,2% của GDP.