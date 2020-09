Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (1/9) đã công bố số liệu thống kê sơ bộ về thu nhập quốc dân quý II/2020. Theo đó, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của Hàn Quốc trong quý II vừa qua giảm 1,2% so với quý I và 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng thu nhập quốc dân danh nghĩa bình quân đầu người năm ngoái đạt 37,43 triệu won (32.115 USD), duy trì mốc 30.000 USD ba năm liên tiếp. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế năm nay đi xuống, nhiều ý kiến lo lắng liệu GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc năm nay có rớt khỏi ngưỡng 30.000 USD hay không.Tuy nhiên, BOK đánh giá khả năng này là rất thấp, bởi nếu tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay là -1,3% (theo dự đoán của BOK) và tỷ lệ tăng giảm phát GDP là 0,3% thì ước tính tốc độ tăng trưởng GNI danh nghĩa của năm sẽ đạt khoảng -1%.GNI danh nghĩa là tổng thu nhập của toàn bộ người dân từ các nguồn trong và ngoài nước, bao gồm tiền lương, tiền lãi và cổ tức, trừ đi thu nhập của người nước ngoài do tham gia hoạt động sản xuất trong nước. Lấy GNI danh nghĩa chia cho tổng dân số sẽ được GNI bình quân đầu người. Còn chỉ số giảm phát GDP là kết quả phần trăm của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước.Ngoài ra, một yếu tố khác có thể tác động đến GNI bình quân đầu người là tỷ giá hối đoái. BOK giả định tăng trưởng GDP danh nghĩa năm nay là -1%, nếu tỷ giá hối đoái won/USD trong 4 tháng từ nay tới cuối năm vẫn duy trì dưới 1.292,6 won/USD thì GNI danh nghĩa bình quân đầu người cũng sẽ không rớt xuống dưới 30.000 USD.Hơn nữa, dù tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa năm nay có tụt xuống -2% do cú sốc của dịch COVID-19 nhưng tỷ giá hối đoái từ tháng 9 đến tháng 12 vẫn dưới 1.255,6 won/USD thì GNI bình quân đầu người năm nay cũng sẽ không rơi khỏi mốc 30.000 USD.