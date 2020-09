Chính phủ lập dự thảo ngân sách năm 2021 quy mô hơn 468 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/9 đã mở cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống, lập dự thảo ngân sách năm 2021 với quy mô 555.800 tỷ won (gần 468,5 tỷ USD), tăng 8,5% so với ngân sách năm nay và tăng 1,6% so với tổng quy mô ngân sách tính gộp cả ba đợt lập ngân sách bổ sung trong năm nay.Quy mô ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 500.000 tỷ won (421,7 tỷ USD). Chỉ một năm sau đó, quy mô ngân sách tiếp tục vượt mốc 550.000 tỷ won (463,6 tỷ USD).Chính phủ sẽ phân bổ 21.300 tỷ won (gần 18 tỷ USD) ngân sách năm sau để thúc đẩy các dự án trong khuôn khổ "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc". Cụ thể, 7.900 tỷ won (6,65 tỷ USD) được rót cho các dự án mới về kỹ thuật số như xây dựng "đập dữ liệu" gồm thu thập, xử lý và vận dụng dữ liệu, cũng như số hóa cơ sở hạ tầng.Ngoài ra, 8.000 tỷ won (6,7 tỷ USD) sẽ dành cho "Chính sách kinh tế mới xanh" như phổ biến xe ô tô chạy bằng nhiên liệu khí hydro, thay thế vật liệu cách nhiệt cho các tòa nhà đã cũ, nhà ở cho thuê. 5.400 tỷ won (4,5 tỷ USD) sẽ được sử dụng để tăng cường mạng lưới an toàn xã hội, như mở rộng đối tượng áp dụng bảo hiểm tuyển dụng.Chính phủ cũng bố trí 160.000 tỷ won cho 10 dự án trọng điểm, trong đó có "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc". Đầu tiên, Chính phủ sẽ rót 8.600 tỷ won (7,2 tỷ USD) để đầu tư cho việc làm, 3.100 tỷ won (2,6 tỷ USD) trong đó được dùng để tạo thêm 1,03 triệu việc làm trong khối Nhà nước; và dành 1.200 tỷ won (hơn 1 tỷ USD) để hỗ trợ duy trì tuyển dụng.Năm sau, Chính phủ cũng sẽ chi 1.800 tỷ won (1,5 tỷ USD) để phát hành phiếu quà tặng, phiếu giảm giá các mặt hàng ăn uống, nông sản vốn được tích cực xúc tiến trong năm nay trong bối cảnh khủng hoảng dịch COVID-19.Nhằm phát triển quốc gia cân bằng, Chính phủ cũng phân bổ 16.600 tỷ won (gần 14 tỷ USD) để cải tạo và sửa chữa các cơ sở hạ tầng đã cũ.Ngoài ra, Chính phủ sẽ dành 1.000 tỷ won (850 tỷ USD) để lập Quỹ đầu tư Chính sách kinh tế mới và 33.900 tỷ won (28,65 tỷ USD) cho chính sách tài chính nhằm cung cấp thanh khoản cho doanh nghiệp.Ngân sách đầu tư cho thanh niên cũng được mở rộng hơn so với năm nay. 20.700 tỷ won (17,4 tỷ USD) sẽ được phân bổ để lập mới dự án hỗ trợ việc làm cho thanh niên, trợ cấp riêng khoản tiền lương dành cho nhà ở cho thanh niên độ tuổi 20 chưa lập gia đình. 46.900 tỷ won (39,64 tỷ USD) được dùng để tăng cường mạng lưới an toàn trong 4 lĩnh vực lớn là kế sinh nhai của người dân, y tế, nhà ở và giáo dục. 7.100 tỷ won (gần 6 tỷ USD) được phân bổ cho công tác phòng dịch, dự phòng mưa lũ và bảo vệ tính mạng người dân. 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD) dành cho các dự án trọng tâm làm sạch môi trường sống cho người dân.Chính phủ cho biết 4 mục tiêu trọng tâm của dự thảo ngân sách năm 2021 là khôi phục kinh tế, đảm bảo động lực tăng trưởng tương lai, tăng cường mạng lưới an toàn xã hội và tuyển dụng bao trùm, nâng cao an toàn và chất lượng sống cho người dân.Chính phủ dự kiến sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung năm sau lên Quốc hội vào ngày 3/9 tới.