Hàn Quốc cải tạo máy bay chở khách thành máy bay vận tải hàng hóa

Photo : YONHAP News

Các máy bay chở khách tại Hàn Quốc đang không thể hoạt động do dịch COVID-19 kéo dài có thể sẽ được cải tạo để vận tải hàng hóa.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cho biết ngày 20/8 vừa qua đã phê duyệt đơn đăng ký của Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air về việc cải tạo một chiếc máy bay chở khách thành máy bay chuyên vận tải hàng hóa, sau khi thực hiện các bước đánh giá tính khả thi.Chiếc máy bay chở khách trên là chiếc B777-300ER do hãng Boeing (Mỹ) chế tạo. Theo đó, máy bay sẽ được dỡ bỏ ghế bên trong khoang chở khách và được sửa chữa, cải tạo để có thể đặt kiện hàng trên sàn của khoang hành khách.Bộ Địa chính và giao thông cho biết các hãng hàng không quốc tế khác như British Airways (Anh), Air Canada, Emirates (Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất) cũng đang vận hành máy bay chở hàng hóa cải tạo lại từ máy bay chở khách. Bộ kỳ vọng máy bay chở khách của hãng Korean Air sau khi được cải tạo lại có thể vận chuyển thêm được 10,8 tấn hàng hóa.Ngoài ra, Bộ Địa chính và giao thông dự kiến sẽ căn cứ vào hướng dẫn tiêu chuẩn vận tải an toàn, tích cực hỗ trợ kế hoạch vận tải hàng hóa trên khoang hành khách máy bay của một số hãng hàng không giá rẻ trong nước.