Các cơ quan Chính phủ Mỹ ban lệnh cảnh báo chung ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo

Photo : YONHAP News

Cục An ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí (ISN) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ ngày 1/9 (giờ địa phương) đã ban lệnh cảnh báo chung nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo.Thông qua lệnh cảnh báo này, các cơ quan Chính phủ Mỹ nhấn mạnh lập trường cần có biện pháp mạnh hơn nữa để vô hiệu hóa mạng lưới huy động nguồn linh kiện, vật phẩm liên quan tới tên lửa đạn đạo từ nước ngoài của miền Bắc.Theo đó, các doanh nghiệp Bắc Triều Tiên được phỏng đoán có liên quan tới phát triển tên lửa đạn đạo như Công ty thương mại phát triển khoáng sản Triều Tiên (KOMID) lại một lần nữa được Mỹ nhắc tới. Có khả năng các doanh nghiệp này sẽ phải chịu mức trừng phạt nặng hơn so với năm ngoái.Cục Công nghiệp và an ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định liên quan sẽ phải chịu mức phạt tù tối đa trên 20 năm, và phạt hành chính 1 triệu USD.Các cá nhân, tổ chức dù không giao dịch trực tiếp với các doanh nghiệp miền Bắc liên quan tới phát triển tên lửa đạn đạo, nhưng các vật phẩm giao dịch giữa hai bên được xác định là phục vụ cho mục đích trên thì cũng sẽ bị xử phạt.Tuần trước, 4 cơ quan Chính phủ Mỹ đã ban cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó với tội phạm tài chính trên mạng của miền Bắc. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ không công bố các trường hợp vi phạm gần đây. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của Washington là duy trì cấm vận với miền Bắc hay chỉ đơn thuần xác định các trường hợp vi phạm cụ thể.Trước đó, Chính phủ Washington từng ban lệnh cảnh báo kỹ thuật vì cho rằng nhóm tin tặc miền Bắc tên "BeagleBoyz" đã sử dụng máy rút tiền tự động để tấn công tài chính.