Giá tiêu dùng tăng hai tháng liên tiếp

Photo : Getty Images Bank

Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng hai tháng liên tiếp do giá các mặt hàng nông sản tăng.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/9 công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 đạt 105,5 điểm, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất từ sau tháng 3 năm nay.Năm 2019, giá tiêu dùng tăng dưới 1% trong 12 tháng liên tiếp, nhưng từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay đã tăng hơn 1%.Sang tháng 4, mức tăng giá tiêu dùng giảm còn gần 0%, và chỉ số giá tiêu dùng tụt xuống mức âm vào tháng 5 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau tháng 6 không có gì đột phá, giá tiêu dùng đột ngột tăng 0,3% trong tháng 7.Trong tháng trước, giá các mặt hàng nông sản, chăn nuôi tăng vọt 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2017. Giá các mặt hàng công nghiệp giảm 0,4%; trong khi giá gas, nước và điện tụt 4% so với năm ngoái.