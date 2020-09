Hàn Quốc có thêm 20 ca nguy kịch, 2 ca tử vong do COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 2/9, Hàn Quốc có tổng cộng 20.449 ca nhiễm COVID-19, tăng 253 ca so với số liệu một ngày trước, 14 ca trong đó có yếu tố ngoại nhập. Số người đang được điều trị cách ly là 4.767 người, 124 ca đang trong tình trạng nguy kịch, tăng thêm 20 ca.Bệnh nhân độ tuổi 60 chiếm 40% số ca nhiễm liên quan đến các nhà thờ ở Seoul và khu vực lân cận và cuộc biểu tình ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8. Cơ quan kiểm dịch nhận định số bệnh nhân nghiêm trọng sẽ còn gia tăng.Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeong mỗi nơi có thêm 1 ca tử vong, tổng cộng đã có 326 ca tử vong do dịch COVID-19.Các ca nhiễm mới trong ngày 1/9 rải rác trên 14 tỉnh thành cả nước, song chủ yếu vẫn tập trung tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Cụ thể, thành phố Seoul có 98 ca, tỉnh Gyeonggi 79 ca, thành phố Daejeon 14 ca, thành phố Daegu 13 ca, thành phố Incheon và thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) mỗi nơi 10 ca, thành phố Busan và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 7 ca, thành phố Ulsan 5 ca, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 3 ca, tỉnh Gangwon 2 ca, đảo Jeju và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi 1 ca.14 ca ngoại nhập gồm 3 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 11 ca xác nhận trong thời gian cách ly bắt buộc.Như vậy, xu hướng ca nhiễm mới đã tăng nhẹ trở lại sau khi có chiều hướng giảm, và duy trì ngưỡng 200 ca 4 ngày liên tiếp.Trước tình hình dịch bệnh vẫn bùng phát nghiêm trọng, Cơ quan phòng dịch có kế hoạch bổ sung 110 giường bệnh tới cuối tháng này, chỉ định thêm bệnh viện chuyên trách điều trị các ca bệnh nặng, hỗ trợ thêm nhân lực quân y, đào tạo chuyên môn cho các y tá để đảm bảo chăm sóc các bệnh nhân nặng.Ngoài ra, Cơ quan phòng dịch cũng bắt đầu chuẩn bị phương án phòng dịch cho kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu (Chuseok), thời điểm nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân tăng đột biến. Theo đó, công tác bán vé tàu sẽ lùi khoảng một tuần so với dự kiến trước đó là từ 2/9 để tăng cường công tác kiểm dịch trên tàu. Người dân cũng chỉ được đặt vé phía cửa sổ để tăng cường khoảng cách ghế ngồi giữa các hành khách.