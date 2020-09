Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ thiệt hại do bão Maysak lên mức

Photo : KBS News

Bão Maysak, cơn bão số 9 hình thành từ xích đạo, đang phát triển rất mạnh và di chuyển theo hướng Bắc tiến vào Hàn Quốc. Vào 9 giờ sáng 2/9, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ thiệt hại bão lũ từ mức "cảnh giác" lên "nghiêm trọng", mức cao nhất trong 4 mức cảnh báo nguy cơ.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng nâng mức độ đối phó lên mức 3 là "khẩn cấp", khuyến cáo người dân ở các khu vực nguy hiểm, gồm cả vùng trũng gần bãi biển, sơ tán trước đến nơi an toàn để trú bão.Chính phủ cũng yêu cầu các trường học và doanh nghiệp điều chỉnh giờ học, giờ làm, hạn chế tối đa người dân ra ngoài.Chính phủ kêu gọi người dân đặc biệt chú ý vì đây là cơn bão đầu tiên đi xuyên qua đất liền trong năm nay, tương tự cơn bão Maemi từng gây thiệt hại cho hơn 130 người năm 2013.Bão Maysak hội tụ tất cả các yếu tố rủi ro như mưa lớn, gió mạnh và sóng thần. Khối không khí nóng và ẩm do bão Maysak thổi đến nếu gặp khối không khí khô và lạnh ở phía Tây Bắc sẽ gây ra mưa lớn từ 100-300 mm trên toàn Hàn Quốc, thậm chí lượng mưa tối đa sẽ đạt 400 mm do tác động của địa hình bờ biển phía Đông thuộc dãy núi Baekdudaegan (Bạch Đầu Đại Cán).Khác với bão Maemi rời khỏi vùng biển Đông sau 6 tiếng, bão Maysak dự kiến sẽ đi dọc bờ biển phía Đông, di chuyển lên phía Bắc, gây gió giật mạnh trên toàn Hàn Quốc, bao gồm cả thủ đô Seoul và khu vực lân cận.Dự báo ở khu vực bờ biển vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu, và Ulsan) sẽ có gió giật mạnh tối đa 50m/s, gây nguy hiểm đặc biệt cho các tòa nhà cao tầng tập trung nhiều ở thành phố Busan.