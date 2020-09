Bão Maysak đổ bộ thành phố Busan, một người thiệt mạng

Photo : YONHAP News

Cơn bão số 9 Maysak đã vượt qua đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc, đổ bộ vào thành phố Busan vào 2 giờ 20 phút sáng sớm 3/9.Một phụ nữ ngoài 60 tuổi tại Busan đã thiệt mạng do bị kính vỡ đập vào khi đang dán băng dính vào cửa kính ban công, ngoài ra còn có hai trường hợp khác bị thương.Lúc 2 giờ 40 phút, một tàu chở container neo ở vùng biển gần huyện Goseong, tỉnh Nam Gyeongsang bị trôi dạt, may mắn là Cảnh sát biển đã cứu hộ 14 thuyền viên kịp thời. Tại thành phố Ulssan cũng có một người bị thương.Bão Maysak có sức gió mạnh kỷ lục, tối đa 49m/s, kèm mưa lớn hơn 1.000 mm ở các vùng núi cao. Tại đảo Jeju có gió giật lên tới 49,2m/s (tương đương cấp 7), mức cao kỷ lục, làm tốc mái nhiều nhà cửa, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.Đã có hơn 120.000 hộ dân bị mất điện, nhiều nhà cửa, xe cộ bị ngập nước.Trong ngày 2/9, trên cả nước có 437 chuyến bay nội địa bị hủy, trong đó có 180 chuyến xuất phát từ sân bay Jeju. Bão cũng đã khiến nhiều tuyến tàu phải dừng hoạt động, như tuyến tàu điện nhẹ Busan-Gimhae, và 35 cây cầu và đường bộ bị phong tỏa. Tại ranh giới giữa tỉnh Gangwon và Bắc Gyeongsang xảy ra sạt lở đất làm tê liệt giao thông.Sau khi đổ bộ Busan, bão Maysak đã đi xuyên qua phía Đông bán đảo Hàn Quốc rồi ra khỏi đất liền, tiến vào vùng biển phía Đông. Cục khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân tiếp tục chú ý đề phòng do vẫn còn gió giật mạnh. Dự báo tại vùng biển phía Đông tỉnh Gangwon sẽ có mưa tối đa 250mm.