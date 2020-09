Dự báo nợ quốc gia trên GDP tăng gấp đôi nếu Chính phủ không đối phó tích cực

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 2/9 đã công bố "Dự báo tài chính dài hạn 2020-2060". Theo Luật tài chính quốc gia, cứ 5 năm một lần, Chính phủ phải trình Dự báo tài chính dài hạn trong vòng 40 năm tiếp theo lên Quốc hội.Trong báo cáo trên, Chính phủ đưa ra dự báo theo các trường hợp "Không đối phó chính sách", "Đối phó về dân số", và "Đối phó về tỷ lệ tăng trưởng".Trong trường hợp không có đối phó về chính sách, dự báo tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tới năm 2060 sẽ tăng lên thành 81,1%, gần gấp đôi so với tỷ lệ năm nay là 43,5%.Theo dự báo của Chính phủ, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ tăng lên thành 99% vào năm 2045, sau đó giảm dần. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất như vậy thì tỷ lệ nợ của Hàn Quốc vẫn thấp hơn bình quân của các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) năm 2018 là 108,9%.Tỷ lệ nợ trên GDP tăng cao là do dân số giảm dần bởi hiện tượng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp, kéo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm theo khiến Chính phủ phải tăng chi tiêu.Trong trường hợp Chính phủ không có phương án đối phó đặc biệt thì tới năm 2060, dân số Hàn Quốc sẽ còn 42.840.000 người, ít hơn 8.940.000 người so với dân số dự báo năm nay là 51.780.000 người. Dân số trong độ tuổi lao động sau 40 năm sẽ là 20.580.000 người, giảm tới 16.780.000 người. Kể cả Chính phủ đối phó tích cực với xu hướng giảm dân số thì tới năm 2060, dân số Hàn Quốc vẫn sẽ giảm 3.860.000 người còn 48.080.000 người, mức giảm dân số trong độ tuổi lao động là 14.030.000 người.Trong trường hợp Chính phủ không có đối phó về tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thì từ năm 2050-2060, tỷ lệ tăng trưởng bình quân của Hàn Quốc sẽ dừng ở mức 0,5%, thấp hơn 1,8% so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2030 là 2,3%. Nếu Chính phủ đối phó tích cực thì tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2050-2060 là 1,3%, 2020-2030 là 3,1%.Nếu Chính phủ tích cực đối phó với xu hướng giảm dân số thì tỷ lệ nợ quốc gia vào năm 2060 sẽ là 79,7%, cao hơn dự báo nếu không đối phó là 81,1%, nhưng hiệu quả cải thiện là không lớn. Nguyên nhân là bởi dù tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cải thiện khi xu hướng giảm dân số chậm lại nhưng chi tiêu Chính phủ vẫn sẽ gia tăng.Trong trường hợp Chính phủ đối phó thành công về tỷ lệ tăng trưởng thì tới năm 2060, tỷ lệ nợ quốc gia trên GDP sẽ chỉ tăng 64,5%.Ngoài ra, Chính phủ cũng dự báo bi quan rằng nếu tiếp tục tình trạng hiện nay thì quỹ lương hưu quốc gia sẽ chuyển sang thâm hụt vào năm 2041.Chính phủ cảnh báo nếu không tích cực đối phó với tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa, tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm thì tính ổn định tài chính của Hàn Quốc sẽ bị đe dọa.