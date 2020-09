Tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống và đảng cầm quyền lại giảm

Photo : YONHAP News

​Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 3/9 công bố kết quả thăm dò ý kiến theo ủy thác từ Đài truyền hình Giao thông (TBS), tiến hành từ ngày 31/8-2/9 với 1.517 cử tri trên toàn quốc.Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in trong tuần này đạt 47,8%, giảm 1,2% so với tuần trước, quay lại xu hướng giảm sau ba tuần. Số cử tri không ủng hộ ông Moon là 48,7%, tăng 2%, cao hơn 0,9% so với tỷ lệ cử tri ủng hộ.Theo kết quả thăm dò một tuần trước đó, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống (49%) cao hơn tỷ lệ không ủng hộ (46,7%).Các nhóm cử tri có tỷ lệ ủng hộ giảm sâu là nhóm kinh doanh tự do (43,4%, giảm 5%), nhóm ngoài 20 tuổi (39%, giảm 7,1%), cử tri thành phố Daejeon, Sejong, Nam và Bắc Chungcheong (44,3%, giảm 5,2%), và cử tri trung lập (37,9%, giảm 4,8%).Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 37,6%, giảm 2,8%; đảng Sức mạnh quốc dân (tên gọi mới của đảng Hợp nhất Tương lai) là 31,9%, tăng 1,8%. Chênh lệch tỷ lệ ủng hộ giữa hai đảng thu hẹp còn 5,7%. Tiếp theo là tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ mở 5,3%, đảng Công lý 4,1%, Đảng vì Quốc dân 4%. 13,5% cử tri không ủng hộ đảng nào.Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống của nhóm cử tri kinh doanh tự do và cử tri ở Seoul giảm mạnh là do đây là những ngành nghề, khu vực chịu thiệt hại nặng nề do Chính phủ siết chặt lệnh giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2,5%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).