Photo : KBS News

Ngày 1/9 (giờ địa phương), Cục An ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí (ISN) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, Cục Công nghiệp và an ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ đã ban lệnh cảnh báo các doanh nghiệp trên toàn thế giới không hợp tác với Bắc Triều Tiên, dù chỉ là sơ ý, nhằm vô hiệu hóa mạng lưới huy động nguồn linh kiện, vật phẩm liên quan tới tên lửa đạn đạo từ nước ngoài của miền Bắc.Phát biểu trước báo giới ngày 2/9 (giờ địa phương), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương David Stilwell nhận định biện pháp quyết liệt lần này của các cơ quan Chính phủ Mỹ không phải để uy hiếp miền Bắc, mà để kéo Bình Nhưỡng quay lại đối thoại thay vì tiếp tục bị cô lập như hiện nay.Về việc các cơ quan Chính phủ Mỹ cảnh báo sẽ có biện pháp đối phó với tội phạm tài chính trên mạng của miền Bắc gần đây, Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell nhấn mạnh càng ngăn chặn sớm các vụ tấn công mạng của miền Bắc thì cộng đồng quốc tế sẽ càng an toàn hơn.Ông Stilwell cũng nhắc tới vụ tin tặc miền Bắc tấn công hãng phim Sony năm 2014 làm ảnh hưởng tới kỳ nghỉ Giáng sinh của ông cùng gia đình. Ông nhấn mạnh vụ tấn công là một mối uy hiếp rõ ràng, và cho biết nhiều chứng cứ cho thấy Bắc Triều Tiên đang tiến hành các vụ tấn công mạng với âm mưu ăn cắp tiền phục vụ cho chế tạo tên lửa.