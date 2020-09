4 nhà máy điện nguyên tử ở Busan dừng hoạt động do ảnh hưởng của bão

Photo : YONHAP News

Bão Maysak càn quét thành phố Busan lúc rạng sáng ngày 3/9 đã khiến 4 nhà máy điện nguyên tử trên địa bàn thành phố dừng hoạt động.Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) cho biết rạng sáng 3/9, nhà máy điện nguyên tử Kori số 3, 4, nhà máy Shin Kori số 1, 2 đã dừng hoạt động.Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử đã cử nhóm chuyên gia của Viện an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KINS) tới điều tra sự cố.Được biết, nhà máy Shin Kori số 1 dừng hoạt động đầu tiên vào lúc 0 giờ 46 phút rạng sáng cùng ngày, tiếp đó tới nhà máy Shin Kori số 2 vào 1 giờ 12 phút, nhà máy Kori số 3 vào 2 giờ 53 phút, và nhà máy Kori số 4 vào 3 giờ 2 phút sáng.Phía Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc đã khởi động máy phát điện khẩn cấp bằng dầu diesel của nhà máy Kori số 1, vốn dừng hoạt động vĩnh viễn từ năm 2017, và của nhà máy Kori số 2 đang sửa chữa, lần lượt vào 2 giờ 37 phút và 3 giờ 30 phút sáng 3/9. Máy phát điện khẩn cấp bằng dầu diesel được khởi động khi xảy ra vấn đề về nguồn điện cung cấp từ bên ngoài cho các nhà máy điện nguyên tử.Phía công ty phỏng đoán nguyên nhân nhà máy điện nguyên tử dừng hoạt động là do có vấn đề về hệ thống điện bên ngoài nhà máy, và đang tìm hiểu nguyên nhân chính xác.Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Hàn Quốc cho biết các nhà máy trên vẫn đang trong trạng thái dừng an toàn, mức phóng xạ bên trong nhà máy vẫn duy trì ngưỡng tiêu chuẩn thông thường.