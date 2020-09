Chuyên gia Mỹ dự báo Bắc Triều Tiên công bố tên lửa mới trong tháng 10

Photo : KBS News

Trong một bài viết đăng tải trên tạp chí "American Conservative" (Bảo thủ Mỹ) ngày 2/9 (giờ địa phương), Giám đốc phụ trách nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trung tâm vì lợi ích quốc gia (Mỹ) Harry Kazianis cho biết giới chức Mỹ đang lo ngại về khả năng Bắc Triều Tiên công bố tên lửa kiểu mới có thể tấn công lãnh thổ nước Mỹ trong tháng sau.Ông Harry Kazianis đã trao đổi với một quan chức cấp cao Nhà Trắng và nhiều nguồn tin tình báo về Bắc Triều Tiên trong vài ngày gần đây. Những nguồn tin này dự đoán chính quyền Bình Nhưỡng sẽ công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn tại lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc 10/10 tới.Quan chức cấp cao Nhà Trắng nhận định nhiều khả năng kịch bản này sẽ xảy ra, căn cứ theo các bước đi trong quá khứ của miền Bắc. Mỹ vẫn kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại con đường đối thoại và đàm phán, kiềm chế mọi động thái khiêu khích. Đây là con đường duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho thể chế của Bình Nhưỡng.Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể phóng ổn định và nhanh hơn nhiều so với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Do đó, nếu thực sự Bắc Triều Tiên công bố tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn trong lễ duyệt binh tháng 10 thì có nghĩa là nước này sẽ thay đổi công nghệ tên lửa.Động thái công bố vũ khí mới có thể thị uy sức mạnh quân sự của miền Bắc bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới ra sao, và có thể giúp ích cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un.