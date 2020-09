BTS ra mắt video quảng bá du lịch Seoul trong tuần tới

Photo : KBS News

Tổ chức du lịch Seoul (STO) ngày 3/9 cho biết video chính thức của "Chiến dịch quảng bá du lịch Seoul 2020" với sự tham gia của nhóm Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) sẽ được công bố trước toàn thế giới vào ngày 11/9.Từ ngày 4/9, thành phố Seoul sẽ tung một đoạn video ngắn của từng thành viên của BTS mỗi ngày, 7 ngày tương ứng với 7 người của nhóm BTS, đếm lùi tới ngày ra mắt chính thức (11/9).Video chiến dịch quảng bá du lịch "Gặp nhau ở Seoul" (See you in Seoul) cùng BTS sẽ được công bố vào đúng 5 giờ chiều 11/9 (giờ Hàn Quốc) trên trang web chính thức của Tổ chức du lịch Seoul (http://www.visitseoul.net) và các kênh Youtube, Facebook, Instagram.BTS đã đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá du lịch cho thành phố Seoul được 4 năm, kể từ năm 2017.