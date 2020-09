Photo : KBS News

Nhóm nhạc K-pop nổi tiếng thế giới Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã đạt thêm ba kỷ lục Guinness với ca khúc tiếng Anh "Dynamite".Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness ngày 1/9 (giờ địa phương) thông báo video ca nhạc "Dynamite" của BTS đã đạt kỷ lục mới là video có lượt xem nhiều nhất trong vòng 24 tiếng trên kênh Youtube.Ngoài ra, "Dynamite" còn đạt thêm hai kỷ lục nữa là video ca nhạc đạt nhiều lượt xem nhất trên kênh Youtube trong vòng 24 tiếng và MV của nhóm nhạc thần tượng K-pop có lượt xem cao nhất trong 24 tiếng trên kênh Youtube.MV "Dynamite" đã đạt 111 triệu lượt xem chỉ sau 24 tiếng công bố trên kênh Youtube. Ngày 31/8, ca khúc còn đạt Quán quân bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard (Mỹ).Trước đó, kỷ lục Guinness ở 3 hạng mục này thuộc về nhóm nhạc K-pop nữ BLACKPINK với ca khúc "How You Like That" phát hành hồi tháng 6 vừa qua.Ngoài ra, BTS còn đạt kỷ lục Guinness về số người xem biểu diễn trực tuyến lớn nhất với concert online “BANG BANG CON: The Live” hồi tháng 6 vừa qua.