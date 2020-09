Photo : YONHAP News

Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 3/9 cho biết một ngày trước, Ủy ban nhân quyền đã gửi quyết định "khuyến cáo khắc phục" cho Bộ Ngoại giao và nhân viên ngoại giao liên quan đến vụ bê bối quấy rối tình dục.Nhân viên trên đã bị chính quyền New Zealand điều tra về cáo buộc quấy rối tình dục ba lần với một nam nhân viên nước này tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở New Zealand hồi cuối năm 2017.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Bộ sẽ xem xét cẩn trọng các nội dung liên quan để có biện pháp cần thiết.Trong quyết định gửi Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân quyền quốc gia chỉ ra những điểm thiếu sót trong quá trình Bộ Ngoại giao xử lý vụ việc trên, như không tách riêng nạn nhân và người gây hại trong giai đoạn đầu của vụ việc, thiếu hướng dẫn về việc lập Ủy ban nhân sự tại các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, và thiếu quy định về quy trình điều tra, xử lý các vụ quấy rối tình dục.Ủy ban khuyến cáo Bộ Ngoại giao phải có biện pháp đối phó thích hợp, như lập và thực hiện hướng dẫn đảm bảo tính công bằng trong quá trình điều tra, khắc phục các vụ việc quấy rối tình dục phát sinh tại các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài.Ủy ban nhân quyền công nhận hành vi "tiếp xúc thân thể không thích hợp" của nhân viên ngoại giao này là quấy rối tình dục, khuyến cáo người này chi trả một khoản tiền bồi thường nhất định cho nạn nhân. Tuy nhiên, Ủy ban nhân quyền không khuyến cáo tái điều tra vụ việc.Bộ Ngoại giao và nhân viên nói trên sẽ phải trình bày kế hoạch khắc phục trong vòng 90 ngày. Được biết, nhân viên này sau khi bị triệu tập về nước vào tháng trước đã đến trình diện tại Bộ Ngoại giao nhưng vẫn chưa bị điều tra thêm.Tháng 2/2018, nhân viên này đã rời khỏi New Zealand vì kết thúc nhiệm kỳ, trước khi cơ quan điều tra tư pháp nước này bắt đầu điều tra. Sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thảo luận vấn đề này trong cuộc thanh tra, và quyết định kỷ luật nhân viên trên bằng hình thức phạt giảm một tháng lương vào tháng 2/2019. Tuy nhiên, tháng 10/2019, nạn nhân đã khai báo với cảnh sát New Zealand về vụ việc. Cơ quan tư pháp New Zealand đã ra lệnh bắt giữ người này, và yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc hợp tác điều tra.