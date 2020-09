Thủ đô Seoul và khu vực lân cận duy trì giãn cách xã hội mức 2,5 tới ngày 13/9

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo chiều 4/9, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương thông báo Chính phủ đã quyết định duy trì giãn cách xã hội mức 2,5 ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận thêm một tuần nữa, tức tới ngày 13/9. Còn các địa phương khác sẽ kéo dài giãn cách xã hội mức II thêm hai tuần.Chính phủ đưa ra quyết định trên nhằm siết chặt phòng dịch để kiềm chế xu hướng tăng ca nhiễm COVID-19, dù gần đây số ca nhiễm mới đã giảm xuống mức 100 ca/ngày so với giai đoạn đỉnh điểm gần 400 ca/ngày.Theo đó, các quán ăn và quán cà phê thuộc chuỗi thương hiệu lớn, trung tâm dạy thêm, cơ sở thể thao trong nhà ở Seoul và khu vực lân cận sẽ tiếp tục hạn chế hoặc tạm ngưng hoạt động thêm một tuần. Lần này, Chính phủ cũng chỉ định thêm các tiệm bánh, quán kem, quán kem tuyết (bingsu) không được cho khách dùng tại cửa hàng. Ngoài ra, có thêm 671 cơ sở dạy nghề nuôi dưỡng nhân lực công nghệ và đào tạo kỹ năng làm việc tại các nhà máy công nghiệp chỉ được phép tổ chức các buổi học không tiếp xúc.Ở Seoul và khu vực lân cận, các quán ăn chỉ được phép hoạt động giao hàng từ sau 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Khách hàng cũng không được ăn uống tại các quán ăn, tiệm cà phê thuộc chuỗi thương hiệu vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Các cơ sở thể thao trong nhà như trung tâm thể hình, quán bi-a, sân tập golf cũng phải tạm dừng hoạt động.Ngoài ra, các trung tâm dạy thêm, cơ sở dạy nghề cũng chỉ được phép dạy và học trực tuyến. Tất cả các hoạt động thăm thân tại viện dưỡng lão, bệnh viện phục hồi sức khỏe đều bị cấm.Chính phủ nâng giãn cách xã hội ở Seoul và khu vực lân cận lên mức II vào ngày 16/8, sau đó tiếp tục siết chặt phòng dịch, nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5 từ ngày 30/8 đến hết ngày 6/9.Sáng cùng ngày (4/9), Thủ tướng Chung Sye-kyun nhận định dù số ca nhiễm COVID-19 gần đây có giảm, song vẫn chưa đạt xu hướng ổn định. Do đó, Chính phủ phải dồn toàn lực để đối phó thay vì vội vàng nới lỏng biện pháp phòng dịch dẫn tới nguy cơ khủng hoảng.Thủ tướng bày tỏ rất áy náy khi người dân gặp nhiều khó khăn về kinh tế và bất tiện trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, Chính phủ buộc phải siết chặt phòng dịch hơn nữa để giảm bớt số ca nhiễm thì mới tránh được những hệ lụy tồi tệ hơn. Qua đó, Thủ tướng một lần nữa kêu gọi người dân thông cảm và thêm kiên nhẫn.