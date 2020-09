Chính phủ lập ba loại quỹ khuyến khích khối tư nhân tham gia Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 3/9 đã chủ trì Hội nghị chiến lược Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc lần thứ nhất, quyết định lập ba loại quỹ để thúc đẩy đầu tư tư nhân, làm đòn bẩy cho Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc (Korean New Deal).Kế hoạch của Chính phủ là đưa “Chính sách kinh tế mới kỹ thuật số” (Digital New Deal), với nội dung trọng tâm là xây dựng "Đập dữ liệu" tập trung mọi dữ liệu lớn (Big Data) về một nơi, và “Chính sách kinh tế mới xanh” (Green New Deal) với trục chính là xe ô tô hydro, trở thành chiến lược phát triển quốc gia hậu COVID-19.Trước tiên, tới năm 2025, Chính phủ sẽ lập "Quỹ New Deal chính sách" quy mô 20.000 tỷ won (16,8 tỷ USD). Trong đó, Chính phủ và các cơ quan tài chính, chính sách Nhà nước sẽ góp 7.000 tỷ won (5,88 tỷ USD) làm "quỹ mẹ", giới tư nhân đóng góp 13.000 tỷ won (10,92 tỷ USD) làm "quỹ con" để đầu tư vào các dự án của Chính sách kinh tế mới. Các doanh nghiệp tham gia quỹ này sẽ được Chính phủ phân chia rủi ro, bảo đảm lên tới 30% tổng số tiền đầu tư.Loại quỹ tiếp theo là "Quỹ New Deal hạ tầng" có sự tham gia của các tổ chức tài chính tư nhân, được sử dụng để đầu tư hạ tầng cho Chính sách kinh tế mới, như khu phát điện năng lượng mặt trời. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được ưu đãi về thuế, như áp dụng thuế suất 9% đối với thu nhập từ cổ tức với hạn mức đầu tư 200 triệu won (168.000 USD).Cuối cùng là "Quỹ New Deal tư nhân" do các tổ chức tài chính tư nhân tự tìm kiếm và phát hiện điểm đầu tư để huy động vốn. Chính phủ sẽ đứng ra giải quyết các vướng mắc đầu tư cho doanh nghiệp.Chính phủ cũng công bố phương án cung cấp tài chính với tổng quy mô 170.000 tỷ won (142,81 tỷ USD) nhằm hỗ trợ "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc".Các tổ chức tài chính, chính sách Nhà nước sẽ nâng tỷ trọng cung cấp vốn cho các dự án New Deal lên 12% tới năm 2025, triển khai các chương trình cho vay, bảo lãnh đặc biệt cho các doanh nghiệp tham gia với tổng quy mô 100.000 tỷ won (84,01 tỷ USD). Các công ty tài chính tư nhân sẽ cho vay và đầu tư 70.000 tỷ won (58,8 tỷ USD) cho các dự án hoặc doanh nghiệp tham gia Chính sách kinh tế mới.