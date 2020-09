Thặng dư cán cân vãng lai Hàn Quốc tháng 7 cao nhất 9 tháng gần đây

Photo : YONHAP News

Theo số liệu về cán cân quốc tế công bố ngày 4/9, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết cán cân vãng lai tháng 7 đạt 7,45 tỷ USD, giá trị thặng dư lớn nhất kể từ tháng 10/2019 (7,83 tỷ USD).Trong tháng 7, thặng dư cán cân hàng hóa, tức chênh lệch giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, đạt 6,97 tỷ USD, tăng 790 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Kim ngạch xuất khẩu đạt 43,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 36,23 tỷ USD, duy trì đà giảm 5 tháng liên tiếp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song kim ngạch nhập khẩu giảm nhiều hơn so với kim ngạch xuất khẩu.Đặc biệt, cán cân du lịch thâm hụt 370 triệu USD, giá trị thâm hụt giảm 760 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân thu nhập sơ cấp, bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, thặng dư 1,95 tỷ USD, giảm 2,47 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.