Thương mại song phương và du lịch Hàn-Nga tăng gấp 25 lần sau 30 năm

Photo : YONHAP News

Sau 30 năm Hàn Quốc và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại song phương và lượng khách du lịch giữa hai nước đã tăng gấp 25 lần.Theo báo cáo công bố ngày 7/9 của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và Nga năm 2019 đạt 22,34 tỷ USD, tăng đáng kể so với năm 1990 (888,8 triệu USD). Lượng khách du lịch của hai nước năm 1990 chỉ đạt 30.000 khách cũng đã tăng mạnh sau khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết Hiệp định miễn thị thực song phương Hàn-Nga năm 2014, đạt mức cao kỷ lục 770.000 người vào năm 2019.Báo cáo cho thấy sự yêu thích của người Nga đối với các thương hiệu Hàn Quốc ngày càng tăng do nhiều công ty Hàn Quốc đã và đang tích cực đầu tư vào thị trường Nga. Năm ngoái, Công ty điện tử Samsung đã đứng đầu thị trường điện thoại di động của Nga, tập đoàn ô tô Hyundai và công ty điện tử LG lần lượt chiếm thị phần thứ hai trong thị trường ô tô và thiết bị gia dụng ở Nga.Báo cáo giải thích quan hệ Hàn-Nga là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Matxcơva mong muốn hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương để phát triển khu vực Viễn Đông của Nga và Siberia. Seoul thì có mục tiêu đảm bảo nguồn năng lượng ổn định và thâm nhập thị trường Á-Âu. Theo đó, các hoạt động kinh doanh năng lượng và hậu cần như dự án xây dựng đường ống dẫn khí gas, mạng lưới điện và đường sắt nếu được thực hiện, sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế đôi bên cùng có lợi (win-win).Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng do đặc điểm kinh tế của Nga là phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên, nên thương mại song phương có thể bị tác động bởi môi trường bên ngoài như giá nguyên liệu hoặc lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Kể từ sau năm 2009, thương mại của Hàn Quốc với Nga liên tục ghi nhận thâm hụt. Một phần nguyên nhân là do Nga tăng cường nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong tương lai, mối quan hệ song phương Seoul và Matcơva có thể bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây với Bắc Triều Tiên và Nga hay tranh chấp thương mại Mỹ-Trung.Theo đó, KITE cho biết để mở rộng hợp tác kinh tế với Nga, Hàn Quốc cần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương như Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Nga ở lĩnh vực dịch vụ và đầu tư, đồng thời cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Hàn Quốc thông qua thúc đẩy và mở rộng quy trình sản suất, đồng thời tăng cường giao lưu, trao đổi nhân lực.