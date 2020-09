Chủ tịch Bắc Triều Tiên thị sát địa phương bị thiệt hại do bão Maysak

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/9 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp mở rộng của Ban Chính vụ Ủy ban trung ương đảng Lao động tại tỉnh Nam Hamgyong, địa phương bị thiệt hại lớn do bão Maysak.Tại đây, ông Kim đã bãi nhiệm Chủ tịch Tỉnh ủy Nam Hamgyong, tương đương chức Tỉnh trưởng tại Hàn Quốc, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Tỉnh ủy làm người kế nhiệm, và nghe báo cáo về tình hình thiệt hại do bão Maysak.Do ảnh hưởng của bão, hơn 1.000 hộ dân ven biển tỉnh Nam và Bắc Hamgyong đã bị sập, nhiều tòa nhà công cộng và đất canh tác của người dân bị ngập úng.Ngoài ra, KNCA còn công bố bức thư trong đó có nội dung nhà lãnh đạo Kim chỉ thị cử gấp hơn 12.000 đảng viên từ thủ đô Bình Nhưỡng tới hai tỉnh Nam và Bắc Hamgyong,Trong thư, ông Kim Jong-un nhấn mạnh việc các đảng viên nòng cốt từ thủ đô tới hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại bão Maysak là điều có ý nghĩa rất lớn. Người dân tỉnh Bắc và Nam Hamgyong đang đứng trước nguy cơ không thể đón ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động 10/10.Lá thư này của Chủ tịch Kim được phân tích là nhằm kêu gọi các đảng viên trung thành ở Bình Nhưỡng tới hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão Maysak, đồng thời nhấn mạnh về tinh thần yêu nước.Các hãng truyền thông miền Bắc cũng đưa tin ông Kim Jong-un đã chỉ thị cho quân đội tới hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão tại hai tỉnh Bắc và Nam Hamgyong.Dự kiến các cán bộ của tỉnh Gangwon, địa phương có hàng chục người thiệt mạng do bão, cũng sẽ bị nhà lãnh đạo miền Bắc xử phạt.Ở một diễn biến khác, báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc, dự báo bão Haishen sẽ còn mạnh hơn các cơn bão trước đó, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều địa phương, yêu cầu chính quyền các địa phương và người dân sẵn sàng đối phó.