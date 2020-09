Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm thấp nhất sau 24 ngày tái bùng dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 7/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 21.296 ca nhiễm COVID-19, tăng 119 ca so với số liệu một ngày trước.Số ca nhiễm mới trong ngày Chủ nhật (6/9) đã giảm 48 ca so với ngày 5/9, một phần được cho là so số lượt xét nghiệm vào cuối tuần giảm so với ngày trong tuần. Từ 21/8-3/9, số lượt xét nghiệm COVID-19 trung bình mỗi ngày là 19.033 ca, trong khi đó, số ca xét nghiệm vào cuối tuần vừa rồi chỉ đạt khoảng 28,2%. Cụ thể, hôm thứ Bảy (5/9) là 5.362 ca, ít hơn 3.500 ca so với 8.890 ca của ngày thứ Sáu (5/9).Như vậy, sau khi tăng mạnh lên ba chữ số từ ngày 14/8 và đạt đỉnh điểm vào ngày 27/8 với 441 ca, số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần mỗi ngày và đạt mức thấp nhất sau 24 ngày tái bùng phát dịch trong cộng đồng.Xét theo đường lây nhiễm, các ca nhiễm mới trong ngày 6/9 gồm 108 ca nhiễm nội địa, 11 ca có yếu tố ngoại nhập.Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có 47 ca, tỉnh Gyeonggi 30 ca, thành phố Incheon 1 ca, thành phố Busan 9 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) 7 ca, thành phố Daejeon 5 ca, thành phố Ulsan và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 3 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 2 ca và thành phố Daegu 1 ca.Các ca nhiễm liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil (quận Seongbuk, thành phố Seoul) ghi nhận tổng cộng 1.162 ca, liên quan đến cuộc biểu tình ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8 tại quảng trường Gwanghwamun (thành phố Seoul) là 527 ca.Trong số các ca có yếu tố ngoại nhập ngày 6/9 có 4 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay, 7 ca phát hiện trong quá trình cách ly bắt buộc hai tuần sau nhập cảnh.Tính đến nay, số ca tử vong là 336 ca, tăng thêm 2 ca so với số liệu một ngày trước đó. Bệnh nhân có tình trạng nặng hoặc nguy kịch đang được điều trị là 162 ca, giảm 1 ca.