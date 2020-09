Tỷ lệ sử dụng mạng xã hội ở Hàn Quốc trong quý I đạt 87%

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu về "Thực trạng và triển vọng mạng xã hội" do Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) và Công ty truyền thông DMC công bố ngày 7/9, tỷ lệ sử dụng mạng xã hội ở Hàn Quốc trong quý I năm nay đạt 87%, đứng thứ ba trên thế giới sau Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) (99%) và Đài Loan (88%).10 nước có tỷ lệ sử dụng mạng xã hội cao tiếp theo là Malaysia 81%, Singapore 79%, Hong Kong 78%, Argentina 76%, New Zealand 75%, Thái Lan 75%, Thụy Điển 73%, Trung Quốc 72%, Mỹ và Nhật Bản lần lượt là 70% và 65%.Theo kết quả khảo sát của Nielsen Koreanclick, công ty chuyên khảo sát số liệu người dùng trên thiết bị di động và máy tính, tính đến tháng 3 năm nay, số người dùng mạng xã hội tại Hàn Quốc đạt 35,5 triệu người, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được lý giải là do số người dùng mạng xã hội trên di động tăng 31%.Xét theo độ tuổi, ba mạng xã hội mà nhóm từ 10-19 tuổi dùng nhiều nhất là Facebook (2,21 triệu người), Instagram (1,91 triệu người) và Twitter (860.000 người); nhóm ở độ tuổi 20 dùng Instagram nhiều nhất (4,93 triệu người), Facebook (3,86 triệu người), Band (1,78 triệu người); nhóm ở độ tuổi 30 dùng nhiều nhất là Instagram (4,4 triệu người), Band (3,19 triệu người) và Facebook (2,68 triệu người); nhóm độ tuổi 40 dùng nhiều nhất mạng xã hội Band và Kakao Story.Theo kết quả khảo sát đối với người dùng hệ điều hành di động Android của trang chuyên phân tích thị trường di động Mobileindex, tính đến tháng 6 năm nay chỉ số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU - Monthly Active User) trên mạng xã hội ở Hàn Quốc đạt 16,92 triệu người, cao kỷ lục từ trước đến nay. Theo đó, chỉ số này trên mạng xã hội Instagram là 11,49 triệu người, Kakao Story là 9,96 triệu người, Facebook là 9,85 triệu người, Naver Cafe là 5,1 triệu người, Tik Tok là 2,94 triệu người.Trong quý I năm 2020, một người Hàn Quốc mỗi tháng dành trung bình 594 phút để sử dụng Twitter, 567 phút trên Facebook và 441 phút trên Instagram.