Một người bị thương và 17.000 hộ dân mất điện do bão Haishen

Cơn bão Haishen đổ bộ vào Hàn Quốc ngày 7/9 đã khiến một người thiệt bị thương. Nạnnhân là một tài xế ngoài 60 tuổi ở thành phố Busan bị thương nhẹ do gió mạnh làm xe ô tô bị lật.Ngoài ra, hơn 1.000 hộ dân với 1.600 người sống tại các khu vực trũng thường xuyên xảy ra ngập nước đã phải sơ tán do lo ngại gặp thiệt hại. Bão cũng đã khiến hơn 17.000 hộ dân ở thành phố Daegu, Busan và Ulsan bị mất điện. Trong số đó, vẫn còn hơn 6.000 hộ chưa được cấp điện trở lại.Máy phát điện tua-bin của nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 2 và số 3 (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) đã bị dừng hoạt động, nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại nào, như rò rỉ chất phóng xạ.14 căn nhà của người dân, 20 công trình công cộng bị ngập nước hoặc hư hại, 37 tuyến đường bộ trên toàn Hàn Quốc bị phong tỏa, hơn 600 cung đường thăm quan thuộc 21 công viên quốc gia bị đóng cửa.Mặt khác, trong ngày 7/9, có hơn 5.800 trường học chuyển sang học trực tuyến hoặc điều chỉnh thời gian đến trường sau khi cân nhắc sự an toàn cho học sinh. Một số cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp cũng điều chỉnh thời gian đi làm và tan sở của nhân viên.