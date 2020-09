Hàn Quốc kêu gọi ủng hộ của cộng đồng quốc tế về phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết Bộ đang thảo luận với các nước tham gia Hội nghị Ngoại trưởng liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra liên tiếp từ ngày 9/9 tới, để tái khẳng định lại nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong tiến trình phi hạt nhân hóa và thiết lâp chế độ hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Quan chức này giải thích thêm các nước ASEAN đã đánh giá cao những nỗ lực của Seoul trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc đồng thời thúc giục các bên Hàn-Triều-Mỹ cần phải thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trước đó giữa lãnh đạo ba nước. Về phần mình, Hàn Quốc đang liên tục đưa ra quan điểm rằng cần nối lại đối thoại với miền Bắc.Lịch trình gồm có Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN+3 (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Hàn Quốc-ASEAN sẽ được nhóm họp vào ngày 9/9, và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra ngày 12/9. Tất cả sẽ được tổ chức trực tuyến qua video do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Lịch trình được quan tâm nhiều nhất là Diễn đàn khu vực ASEAN, cơ chế an ninh đa phương duy nhất mà Bắc Triều Tiên tham gia. Dự kiến các bên ​​sẽ thảo luận về tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề an ninh khu vực như vấn đề Biển Đông.Trước khi dịch COVID-19 bùng phát toàn thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã tham dự Diễn đàn ARF và có cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan ngoại giao hai miền. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19, các cuộc hội họp buộc phải tổ chức trực tuyến, hy vọng về cuộc gặp gỡ quan chức hai nước lần này không mấy khả thi. Seoul vẫn sẽ nỗ lực bởi đây là cơ hội để Bình Nhưỡng lắng nghe quan điểm của các nước ASEAN về vấn đề trên Bán đảo Hàn Quốc.Đại biện lâm thời Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho-jun tháng 7 vừa qua đã tham dự Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) để chuẩn bị cho cuộc họp của ARF, nhưng ông không đưa ra bất kỳ phát biểu cụ thể nào về việc miền Bắc có tham dự cuộc họp sắp tới hay không.