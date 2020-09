Tòa án hủy quyết định bảo lãnh tại ngoại với mục sư nhà thờ Sarang Jeil

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 7/9 đã hủy quyết định bảo lãnh tại ngoại với mục sư Jeon Kwang-hoon đứng đầu nhà thờ Sarang Jeil (Seoul), người dẫn dắt cuộc biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Gwanghwamun trong ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8 bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Theo đó, ông Jeon sẽ bị bắt giam trở lại sau hơn 4 tháng được bảo lãnh tại ngoại.Giải thích về quyết định trên, Tòa án cho biết mục sư Jeon đã vi phạm điều kiện bảo lãnh tại ngoại. Khoản tiền 30 triệu won (25.200 USD) trong tổng số tiền bảo lãnh tại ngoại của ông Jeon sẽ bị Nhà nước tịch thu.Tháng 2 năm nay, mục sư Jeon bị cáo buộc vi phạm Luật bầu cử, do đã có hành vi vận động tranh cử trước thời gian quy định. Hai tháng sau, vào ngày 20/4, ông được Tòa án chấp thuận đề nghị bảo lãnh tại ngoại, được ra khỏi trại tạm giam Seoul với điều kiện là không được phép tham gia vào các cuộc tụ tập, biểu tình bất hợp pháp hoặc có liên quan tới cáo buộc.Tuy nhiên, vào ngày 15/8 vừa qua, mục sư Jeon đã tham gia vào cuộc biểu tình của các tổ chức bảo thủ tổ chức tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul, và có phát ngôn chỉ trích Chính phủ.Sau đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án hủy quyết định bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, vào ngày 17/8 vừa qua, ông này bị kết luận dương tính với virus COVID-19, nên Tòa đã phải lùi thời điểm ra quyết định.Về quyết định của Tòa án, ông Jeon giải thích cuộc biểu tình ngày 15/8 không phải là cuộc biểu tình trái phép, mà đây là một cuộc biểu tình chính trị nên không thể coi ông đã vi phạm điều kiện bảo lãnh tại ngoại.Ông Jeon bị khởi tố với cáo buộc vận động tranh cử trước thời hạn quy định, do có những phát ngôn kêu gọi cử tri ủng hộ các chính đảng cánh tả tự do trong các cuộc biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun vào cuối năm ngoái và đầu năm nay.Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc đã làm tổn hại danh dự của Tổng thống Moon Jae-in khi đã có những phát ngôn quy kết Tổng thống là gián điệp.