Bão Haishen khiến 2 người mất tích, 5 người bị thương

Photo : YONHAP News

Bão Haishen, cơn bão số 10 hình thành từ xích đạo, đã đi qua Hàn Quốc và khiến hai người mất tích, 5 người bị thương và khoảng 100 người phải sơ tán.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết tính đến 6 giờ sáng ngày 8/9 đã ghi nhận 2 vụ mất tích là một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi tại thành phố Samcheok, tỉnh Gangwon và một người đàn ông khoảng 60 tuổi bị cuốn vào dòng nước xiết khi băng qua sông ở huyện Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang. Một thi thể chưa rõ nguyên nhân cũng được tìm thấy ở quận Haeundae, thành phố Busan.103 người thuộc 65 hộ gia đình tại thành phố Samcheok, huyện Goseong và thành phố Gangneung (thuộc tỉnh Gangwon), thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang) phải sơ tán, trong đó 85 người của 51 hộ gia đình vẫn phải lưu lại nơi tránh trú.3.002 người dân thuộc 1.998 hộ gia đình bị thiệt hại trong trận mưa lũ phải tạm đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn tại tỉnh Bắc Gyeongsang, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Busan, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Ulsan. Trong đó, 226 người thuộc 165 hộ gia đình vẫn chưa thể trở về nhà.203 vụ thiệt hại về cầu đường và 14 vụ lở đất nhi nhận được ở các khu vực như thành phố Busan, thành phố Ulsan, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Gyeongsang, 15 đê chắn sóng ở cảng Mipo (Busan) và cảng mới Ulsan cũng bị thiệt hại.Máy phát điện tua-bin của nhà máy điện nguyên tử Wolsong số 2 và số 3 (thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang) đã nối lại hoạt động sau khi bị sét đánh vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7/9.75.584 hộ gia đình ở thành phố Daegu, Ulsan, tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Busan, tỉnh Nam Gyeongsang gặp nhiều bất tiện do sự cố mất điện.Tính đến 4 giờ sáng ngày 8/9, liên quan đến bão Haishen, tổng cộng đã có 95 người được cứu nạn, 310 căn nhà được sửa chữa, 15 vụ lở đất được xử lý, khắc phục 423 vụ chướng ngại vật chắn đường và 1.226 vụ xử lý an toàn khác.Bão Haishen đã suy yếu thành áp thấp ôn đới và rời khỏi Hàn Quốc từ khoảng 9 giờ tối ngày 7/9.