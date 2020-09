Tổng thống Moon Jae-in cam kết tích cực hơn trong đối phó biến đổi khí hậu

Photo : YONHAP News

Nhân dịp kỷ niệm "Ngày Quốc tế Bầu trời xanh 7/9", Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết sẽ tích cực hơn trong việc đối phó với biến đổi khí hậu.Tháng 9/2019, Tổng thống Moon Jae-in đã đệ trình lên Liên hợp quốc, đề xuất ngày 7/9 hàng năm là "Ngày Bầu trời xanh thế giới", kêu gọi cải thiện môi trường không khí toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên một đề xuất của Hàn Quốc được các nước thành viên Liên hợp quốc thống nhất chỉ định là ngày kỷ niệm chính thức của tổ chức.Trong video mừng ngày kỷ niệm, Tổng thống Moon bày tỏ vấn đề môi trường đang là một vấn nạn, không thể trì hoãn. Thế giới đã và đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề do dịch bệnh COVID-19 và thảm họa thiên nhiên liên tiếp, phần nào cho thấy môi trường khí hậu, hệ sinh thái tự nhiên đang bị tàn phá và ô nhiễm nặng nề. Nhân dịp này, Tổng thống kêu gọi toàn thế giới chung tay để phục hồi môi trường khí hậu.Ông Moon Jae-in nhấn mạnh bảo vệ môi trường khí hậu không phải và vấn đề của riêng quốc gia nào, mà là sự đồng lòng, hợp tác quốc tế để tạo hiệu ứng thay đổi chung.Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sẽ thực hiện những chính sách môi trường mạnh mẽ, như giảm thiểu khí hiệu ứng nhà kính và bụi mịn; biến khủng hoảng do biến đổi khí hậu thành cơ hội tăng trưởng kinh tế và hợp tác quốc tế.Để làm được điều này, Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và an toàn với mục tiêu tăng gấp ba lần số lượng thiết bị năng lượng mặt trời và năng lượng gió so với năm ngoái cho đến năm 2025; nâng số xe ô tô điện lên 1,13 triệu chiếc và 20.000 xe ô tô chạy bằng nhiên liệu hydro; cung cấp "đồng hồ điện thông minh" (Advanced Metering Infrastructure) cho 5 triệu căn hộ chung cư giúp người dân theo dõi lượng điện sử dụng và chi phí ước tính theo thời gian thực.Tổng thống Moon cho biết Seoul sẽ mở rộng “Chính sách kinh tế mới xanh” (Green New Deal) phiên bản Hàn Quốc thành chiến lược tăng trưởng mới của cộng đồng quốc tế, thực hiện vai trò đi đầu mở đường cho thời đại mới hậu COVID-19. Ngoài ra, nhằm hướng tới nền kinh tế thân thiện với môi trường, Hàn Quốc cũng có kế hoạch trình lên Liên hợp quốc "Chiến lược giảm thiểu khí thải CO2 tới năm 2050" và "Mục tiêu giảm khí thải nhà kính năm 2030".Trong Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) năm tới, Hàn Quốc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm hợp tác quốc tế với mục tiêu bảo vệ khí hậu và bầu trời xanh.