KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng -1,1% trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 8/9 đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay xuống còn -1,1%, thấp hơn 1,3% so với mức dự báo 0,2% đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.Giải thích về việc hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế, KDI cho biết trái với kịch bản dự báo hồi tháng 5, dịch COVID-19 lại đang lây lan nhanh hơn khi bước sang nửa cuối năm, dẫn tới tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay nhiều khả năng sẽ thấp hơn nhiều so với mức dự báo.Ban đầu, KDI dự báo xu hướng lây lan dịch COVID-19 sẽ chậm lại từ nửa cuối năm, nhưng tình hình lại diễn biến khác với dự đoán.Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa hai cường quốc Mỹ-Trung đang ngày một trở nên sâu sắc hơn, được cho là sẽ tác động tiêu cực tới kinh tế Hàn Quốc trong nửa cuối năm, do Hàn Quốc có mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.Cụ thể, Viện nghiên cứu phát triển dự báo tiêu dùng tư nhân sẽ giảm 4,6% trong năm nay và tăng 2,7% trong năm sau; xuất khẩu giảm 4,2% trong năm nay và tăng 3,4% trong năm 2021. Ngược lại, đầu tư thiết bị và đầu tư xây dựng được dự báo tăng lần lượt 4,2% và 1,1% trong năm nay.Về phương hướng điều hành chính sách kinh tế, Viện nghiên cứu này đề xuất Chính phủ nên đặt mục tiêu hàng đầu là hỗ trợ phòng dịch dịch trước, tập trung bảo vệ tầng lớp yếu thế bị thiệt hại lớn do COVID-19, đẩy cao hiệu quả chi tiêu tài chính.Lần này, KDI công bố dự báo triển vọng kinh tế nửa cuối năm sớm hơn hai tháng so với thông thường sau khi xem xét tới các yếu tố bất ổn dâng cao trong năm nay do đại dịch và xu hướng tái bùng phát dịch COVID-19 gần đây.Như vậy, Viện nghiên cứu phát triển cuối cùng cũng đã dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng âm trong năm 2020. Hiện chỉ còn duy nhất Chính phủ Hàn Quốc là duy trì triển vọng tăng trưởng dương.