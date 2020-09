Cán cân tài chính 7 tháng đầu năm thâm hụt lớn do COVID-19 và ngân sách bổ sung

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/9 công bố báo cáo cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm cho tới tháng 7 đạt 280.400 tỷ won (236,01 tỷ USD), giảm 13.500 tỷ won (11,36 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.Tổng thu ngân sách giảm được phân tích là do nguồn thu thuế, đặc biệt là thuế doanh nghiệp bị giảm mạnh dưới tác động của dịch COVID-19. Cho tới tháng 7, tổng thu thuế đạt 168.500 tỷ won (141,8 tỷ USD), giảm 20.800 tỷ won (17,5 tỷ USD) so với một năm trước. Trong đó, thu thuế doanh nghiệp đạt 30.800 tỷ won (25,92 tỷ USD), giảm tới 13.600 tỷ won (11,44 tỷ USD). Ngoài ra, thu thuế thu nhập đạt 8.100 tỷ won (6,82 tỷ USD), giảm 3.000 tỷ won (2,52 tỷ USD).Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 356.000 tỷ won (299,54 tỷ USD), tăng 37.800 tỷ won (31,8 tỷ USD), được phân tích là do Chính phủ ba lần lập ngân sách bổ sung.Cán cân tài chính tổng hợp, chênh lệch giữa tổng thu và tổng chi ngân sách, thâm hụt 75.600 tỷ won (63,61 tỷ USD), tăng 51.300 tỷ won (43,16 tỷ USD) so với một năm trước. Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 98.100 tỷ won (82,54 tỷ USD), tăng 49.900 tỷ won (42 tỷ USD).Tính tới cuối tháng 7, nợ quốc gia của Hàn Quốc đạt 781.000 tỷ won (657,13 tỷ USD), tăng 16.900 tỷ won (14,22 tỷ USD) so với một tháng trước.Mặt khác, đến cuối tháng 7, trong số 308.800 tỷ won (259,82 tỷ USD) ngân sách các dự án ưu tiên giải ngân sớm, đã có 221.300 tỷ won (186,2 tỷ USD) được giải ngân, đạt tỷ lệ 71,7%.Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết cán cân tài chính và nợ quốc gia đang ở ngưỡng tương đương với dự báo ban đầu. Cơ quan này sẽ quản lý các chỉ số dựa trên tiêu chuẩn là ngân sách bổ sung đợt ba cho tới cuối năm nay.