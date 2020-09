Photo : YONHAP News

Ca khúc mới "Ice Cream" của nhóm nhạc nữ BLACKPINK kết hợp với ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Selena Gomez đã vươn lên vị thứ 13 trong bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard (Mỹ).Đây là thành tích cao kỷ lục của BLACKPINK tại bảng xếp hạng này. Tháng 7 vừa qua, ca khúc "How You Like That" của nhóm từng xếp vị trí thứ 33 bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard. Ca khúc "Sour Candy" của BLACKPINK kết hợp với nữ ca sĩ người Mỹ Lady Gaga cũng xếp thứ 33 hồi tháng 6."Hot 100" là bảng xếp hạng âm nhạc tiêu chuẩn của Billboard, xếp thứ hạng các ca khúc được yêu thích nhất tại Mỹ dựa trên các chỉ số như số lượt phát radio, doanh số bán album và lượt nghe trực tuyến. Đây là bảng xếp hạng có tính cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều so với bảng xếp hạng album "Billboard 200", các ca khúc không phải bằng tiếng Anh khó vượt qua được bức tường này.Theo phía Billboard, trong tuần phát hành đầu tiên, ca khúc "Ice Cream" đã đạt được 18,3 triệu lượt nghe trực tuyến, 23.000 lượt tải về. Ngoài ra, số người nghe ca khúc qua các chương trình radio là 5,1 triệu người.