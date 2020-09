Fitch hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2020 xuống -1,1%

Photo : YONHAP News

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch (Mỹ) ngày 8/9 (giờ địa phương) công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới", trong đó hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay từ mức -0,9% xuống -1,1%.Fitch đánh giá tình hình suy thoái kinh tế của Hàn Quốc dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ít nghiêm trọng hơn so với với phần lớn các quốc gia khác. Hãng cũng đánh giá Hàn Quốc đã phòng dịch thành công, bất chấp xu hướng gia tăng ca nhiễm mới tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây.Fitch nhận định xu hướng hồi phục kinh tế sẽ tiếp diễn trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân sẽ đình trệ cho tới cuối quý III năm nay do Chính phủ Hàn Quốc siết chặt giãn cách xã hội.Ngoài ra, Fitch phân tích việc Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong quý II vừa qua giảm 3,2% so với quý trước là bởi sự sụt giảm nhu cầu bên ngoài trong bối cảnh nền kinh tế các nước đối tác thương mại của Hàn Quốc bị đình trệ.Hãng này dự đoán Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng, hạ tiếp 0,25% lãi suất cơ bản trong năm nay.