Lao động có việc làm giảm tiếp 274.000 người trong tháng 8

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/9 đã công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 8". Trong tháng trước, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc là 27.085.000 người, giảm 274.000 người so với một năm trước.Như vậy là số lao động có việc làm đã giảm 6 tháng liên tiếp kể từ tháng 3, đợt giảm dài nhất trong vòng 11 năm, sau đợt giảm kéo dài 8 tháng, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2009, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Tuy nhiên, mức giảm lao động có việc làm đang có chiều hướng thu hẹp 4 tháng liên tiếp, sau khi giảm sâu nhất vào tháng 4 (giảm 476.000 người).Lao động ở lĩnh vực dịch vụ giảm mạnh, như lĩnh vực phân phối, bán lẻ giảm 176.000 người, nhà hàng khách sạn giảm 169.000 người, dịch vụ giáo dục giảm 89.000 người. Lao động lĩnh vực chế tạo cũng giảm 50.000 người, tuy nhiên mức giảm đã được thu hẹp hơn so với hai tháng 6 và 7. Lao động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm 3.000 người do ảnh hưởng của mùa mưa kéo dài.Cục thống kê quốc gia giải thích xu hướng tuyển dụng trong tháng 8 tương tự như tháng 7, tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 kéo dài và mùa mưa dài kỷ lục. Tuy nhiên, kết quả trên chưa phản ánh tác động từ việc Chính phủ nâng giãn cách xã hội lên mức II từ ngày 16/8 do dịch COVID-19 tái bùng phát, bởi thời điểm tiến hành điều tra là từ ngày 9-15/8. Theo đó, chỉ số tuyển dụng được dự báo sẽ xấu hơn trong báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 9" mà Cục thống kê quốc gia công bố vào tháng sau.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi là 60,4%, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất xét riêng các tháng 8 trong vòng 7 năm qua, kể từ sau năm 2013 (60,2%).Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15 đến 64 tuổi theo tiêu chuẩn so sánh của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 65,9%, giảm 1,1% so với một năm trước, cũng là mức thấp nhất trong 7 năm kể từ sau năm 2013 (64,8%). Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên (15-29 tuổi) là 42,9%, giảm 1,1%.Dân số tham gia hoạt động kinh tế là 27.949.000 người, giảm 267.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Dân số không tham gia hoạt động kinh tế là 16.864.000 người, tăng 534.000 người.Số người thất nghiệp là 864.000 người, tăng 6.000 người. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,1%, tăng 0,1%, mức cao nhất xét riêng các tháng 8 từ năm 2018 (4%). Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 7,7%, tăng 2,9%.