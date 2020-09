Photo : YONHAP News

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết nếu người dân Seoul và các địa phương lân cận tuân thủ đúng biện pháp giãn cách xã hội mức II tăng cường trong vòng 5 ngày tới thì không cần thiết gia hạn thêm thời gian siết chặt giãn cách xã hội. Hiện tại, thời hạn áp dụng giãn cách xã hội mức II trên phạm vi toàn quốc là tới ngày 20/9, mức II tăng cường tại Seoul và các địa phương lân cận là tới Chủ nhật tuần này (13/9).Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đối phó quyết liệt với việc một số tổ chức dân sự tuyên bố biểu tình quy mô lớn vào ngày lập nước 3/10, trùng với dịp nghỉ lễ Tết Trung thu. Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 9/9 tuyên bố sẽ không do dự thực thi công quyền đối với những hành vi cản trở công tác phòng dịch, đe dọa tới sự an toàn của cộng đồng. Thủ tướng chỉ thị phía Cảnh sát, chính quyền địa phương xử lý nghiêm các hành vi này theo nguyên tắc và pháp luật, đồng thời giải thích cụ thể với Tòa án về lập trường của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 9/9, Hàn Quốc phát sinh thêm 156 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 12 ca nhập ngoại, 144 ca trong nước, nâng tổng số bệnh nhân thành 21.588 người. Trong đó, tổng số ca nhiễm nhập ngoại tăng lên thành 2.933 người. Như vậy, số ca nhiễm mới đã dừng ở ngưỡng 100 ca/ngày 7 ngày liên tiếp.Trong số 144 ca nhiễm phát sinh trong nước, có 51 ca ở tỉnh Gyeonggi, 48 ca ở thủ đô Seoul và 1 ca ở thành phố Incheon. Ngoài ra, còn có 17 ca ở thành phố Gwangju, 8 ca ở thành phố Daejeon, 5 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 4 ca ở thành phố Ulsan, 2 ca ở thành phố Sejong, Busan, Daegu, 1 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, Bắc Jeolla, Nam Jeolla, Nam Gyeongsang. Trong ngày 8/9, có 14 trên 17 tỉnh, thành phố ở Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm mới, ngoại trừ đảo Jeju, tỉnh Gangwon và tỉnh Bắc Gyeongsang.Trong số 12 ca nhập ngoại, có 10 ca là người nước ngoài, 2 ca là người Hàn Quốc. 4 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 8 ca phát hiện trong quá trình cách ly trong cộng đồng.Số bệnh nhân đang cách ly điều trị là 4.221 người, giảm 234 người. Trong đó, có 154 bệnh nhân nguy kịch, tăng 4 người. Có thêm 387 bệnh nhân được điều trị khỏi và dỡ bỏ cách ly.Số ca tử vong tăng thêm 3 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên thành 344 người, đạt tỷ lệ 1,59%.