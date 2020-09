Liên hợp quốc tổ chức lễ kỷ niệm

Photo : YONHAP News

Liên hợp quốc ngày 8/9 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ kỷ niệm "Ngày Quốc tế Bầu trời xanh" (tên đầy đủ tiếng Anh "International Day of Clean Air for blue skies") lần thứ nhất, với chủ đề "Không khí sạch cho tất cả" (Clean Air for All).Ngày Quốc tế Bầu trời xanh (7/9) cũng là ngày kỷ niệm quốc gia của Hàn Quốc nhằm nâng cao hiểu biết và quan tâm của người dân về môi trường không khí và biến đổi khí hậu.Trước đó, trong bài phát biểu tại "Hội nghị thượng đỉnh hành động vì khí hậu" thuộc khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tháng 9 năm ngoái diễn ra tại New York (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất Liên hợp quốc chỉ định ngày "Bầu trời xanh".Tháng 12 cùng năm, Ủy ban thứ hai của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã nhất trí toàn diện dự thảo nghị quyết có nội dung lấy ngày 7/9 hàng năm là "Ngày Quốc tế Bầu trời xanh".Tham dự lễ kỷ niệm lần thứ nhất có Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Tijani Muhammad-Bande.Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Cho Myung-rae nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong đối phó với ô nhiễm không khí, vì một bầu không khí trong sạch hơn.Đặc biệt, Bộ trưởng Cho giới thiệu "Chính sách kinh tế mới xanh" (Green New Deal) là một phần quan trọng trong "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" (Korean New Deal) mà Seoul đang xúc tiến.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Cho Hyun cũng giới thiệu về kế hoạch phá dỡ nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá của Hàn Quốc, đề xuất các nước cắt giảm khí thải ô nhiễm ở lĩnh vực chế tạo và phát điện bằng than đá.