Quan chức an ninh Hàn-Mỹ thảo luận về đối phó với COVID-19 và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc Suh Hoon ngày 9/9 đã có cuộc điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, thảo luận về tiến triển lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc và hợp tác đối phó với COVID-19.Phủ Tổng thống cho biết trong cuộc điện đàm, quan chức hai nước đã tái khẳng định quyết tâm vững chắc về việc chia sẻ những giá trị chung trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Đặc biệt, hai bên nhất trí rằng khoảng thời gian vài tháng tới sẽ là thời kỳ quan trọng để đạt được tiến triển phi hạt nhân hóa, cũng như tiến trình hòa bình bán đáo Hàn Quốc; nhất trí hợp tác xúc tiến các phương án đa dạng liên quan.Ngoài ra, quan chức hai nước đánh giá Seoul và Washington đang hợp tác trên nhiều lực lĩnh vực để đối phó với COVID-19, nhất trí phối hợp chặt chẽ để chấm dứt hoàn toàn đại dịch.Phủ Tổng thống cho biết đây là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Chánh Văn phòng an ninh quốc gia hai nước kể từ sau khi ông Suh Hoon nhậm chức hồi tháng 7. Hai bên sẽ sớm xúc tiến tổ chức gặp mặt thảo luận trực tiếp.