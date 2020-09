Hàn Quốc và Mỹ tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp qua video trong hai ngày

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ ngày 9/9 mở hội nghị "Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ" (KIDD) lần thứ 18.Hội nghị lần này được tổ chức trực tuyến trong hai ngày 9 và 11/9 do cân nhắc tới tình hình dịch COVID-19. Hai bên dự kiến chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và tình hình xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện.Về tình hình an ninh, quan chức hai bên được cho là sẽ đánh giá về động thái chuẩn bị duyệt binh của Bắc Triều Tiên nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động 10/10, và động thái đóng tàu ngầm kiểu mới tại nhà máy đóng tàu Sinpo ở tỉnh Nam Hamgyong. Một nguồn tin Chính phủ bác thông tin về việc Bắc Triều Tiên đang có kế hoạch chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạn từ tàu ngầm (SLBM) từ nhà máy đóng tàu Sinpo.Ngoài ra, dự kiến quan chức hai bên cũng thảo luận về việc kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện (FOC) của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai. Trước đó, quân đội hai nước đã kiểm chứng một phần năng lực tác chiến toàn diện trong cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy liên quân trên máy tính từ ngày 18-28/8. Việc kiểm chứng năng lực tác chiến toàn diện là hạng mục thiết yếu để chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Quan chức hai nước cũng có kế hoạch thảo luận về phương án phối hợp nhằm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, phương án tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tương lai.Tham dự hội nghị, trưởng đoàn phía Hàn Quốc có Trưởng phòng Chính sách Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Chung Suk-hwan, phía Mỹ là Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách an ninh Ấn-Độ Thái Bình Dương David Helvey, cùng các quan chức Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hai nước.