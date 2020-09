Hàn Quốc ghi nhận 155 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 9/9

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 10/9, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 21.743 ca nhiễm COVID-19, tăng 155 ca so với số liệu một ngày trước, gồm 141 ca lây nhiễm cộng đồng và 14 ca có yếu tố ngoại nhập.Khu vực thủ đô và lân cận vẫn chiếm phần lớn số ca phát sinh mới trong ngày 9/9 với tổng 98 ca. Cụ thể, tỉnh Gyeonggi 47 ca, thành phố Seoul 46 ca, thành phố Incheon 5 ca. Ngoài ra, tỉnh Nam Chungcheong 12 ca, thành phố Daejeon 11 ca, thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) 5 ca, thành phố Ulsan 4 ca, tỉnh Bắc Chungcheong và tỉnh Nam Gyeongsang mỗi nơi 2 ca, thành phố Busan, thành phố Daegu, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc và Nam Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang và đảo Jeju mỗi nơi 1 ca.Xét theo con đường lây nhiễm, có tổng cộng 12 ca nhiễm liên quan đến trung tâm phân phối hàng hóa của Coupang (quận Songpa, thành phố Seoul); liên quan đến cuộc gặp gỡ của các hội viên nhóm "yêu thích leo núi" khu vực thủ đô và lân cận tăng thêm 5 ca so với một ngày trước đó, tổng cộng 15 ca.Tuy nhiên, cơ quan phòng dịch không ghi nhận thêm ca nhiễm nào liên quan đến nhà thờ Sarang Jeil (quận Seongbuk, thành phố Seoul) và cuộc biểu tình ngày Quốc khánh Hàn Quốc 15/8. Đây là hai ổ dịch lớn liên tiếp phát sinh ca nhiễm mới từ giữa tháng 8 đến nay.Trong số các ca nhiễm có yếu tố ngoại nhập ngày 9/9, 4 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 10 ca chẩn đoán dương tính trong quá trình thực hiện cách ly bắt buộc sau nhập cảnh.Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 346 ca tử vong do COVID-19, tăng 2 ca trong ngày 9/9. Số bệnh nhân có diễn biến bệnh nặng hoặc nguy kịch là 169 ca, thêm 15 người so với một ngày trước.Như vậy, đã gần hai tuần nâng giãn cách xã hội lên mức 2,5, song số ca nhiễm vẫn chưa thể giảm xuống hai chữ số. Cuối tuần này, cơ quan phòng dịch sẽ quyết định có nên gia hạn tăng cưỡng giãn cách xã hội mức 2,5 hay không. Do đó, để đạt được mục tiêu gỡ bỏ "giãn cách xã hội", cơ quan phòng dịch yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm túc biện pháp giãn cách xã hội, không tụ tập, tránh phát sinh thêm lây nhiễm tập thể.Nhằm đảm bảo phòng dịch trong dịp Tết Trung thu (Chuseok), thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân dự kiến tăng hơn 30%, Chính phủ có kế hoạch tăng cường kiểm tra một số đơn vị vận chuyển và phân phối hàng hóa cho đến ngày 25/9.Ngoài ra, do cúm mùa có những dấu hiệu tương tự như nhiễm COVID-19, Chính phủ cũng kêu gọi phụ nữ mang thai, người có bệnh mãn tính, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần tiêm vắc xin phòng cúm mùa.