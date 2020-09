Bắc Triêu Tiên có động thái chuẩn bị bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Trên chuyên trang về Bắc Triều Tiên "Vượt qua sự chia cắt" (Beyond Parallel) đăng tải ngày 9/9 (giờ địa phương), nhà nghiên cứu cấp cao Joseph S. Bermudez Jr. thuộc Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ đã công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tại xưởng đóng tàu Sinpo (tỉnh Nam Hamgyong, Bắc Triều Tiên).Hình ảnh vệ tinh chụp được cùng ngày cho thấy bên trong hoặc gần khu vực an ninh tàu dường như có hoạt động chuẩn bị bắn thử tên lửa Sao Bắc Cực-3, mô hình tên lửa SLBM kiểu mới của miền Bắc.Tháng 10 năm 2019, Bình Nhưỡng tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa Sao Bắc Cực-3 như một phần nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa của các thế lực bên ngoài và tăng cường năng lực phòng thủ.Ngày 4/9, một con tàu được thấy đang neo đậu trên bến cảng trong khu vực an ninh, có hình dáng giống với tàu có bệ sà lan để thử nghiệm phóng dưới nước. Các chuyên gia phân tích đây được cho là hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa của miền Bắc.Hình ảnh vệ tinh còn phát hiện một một phương tiện xuất hiện tại bến tàu trong khu vực an ninh, nơi tàu ngầm dùng để phóng thử tên lửa đạn đạo cấp Sinpo (SSBA - SINPO-class experimental ballistic missile submarine ) và bệ sà lan để thử nghiệm phóng dưới nước đang neo đậu. Ngoài ra, một chiếc xe đầu kéo hoặc xe tải màu vàng dài khoảng 12m cũng được thấy trên bến cảng, có khả năng là thiết bị xây dựng hoặc xe kéo vận chuyển container chứa tên lửa.Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng các chuyên gia cho rằng "tàu ngầm dùng để phóng thử tên lửa đạn đạo cấp Sinpo" vẫn nằm dọc theo bến tàu, dưới mái che có thể tháo rời để tránh quan sát từ trên cao.Bắc Triều Tiên đã dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ cuối năm 2017.