Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/9 cho biết, nguyên nhân Bắc Triều Tiên không có những hoạt động đáng chú ý trong ngày 9/9, ngày kỷ niệm 72 năm thành lập chính quyền miền Bắc được cho là do nước này đang tập trung vào các công tác quản lý trong nước như khắc phục thiệt hại do bão hay đối phó tình hình dịch bệnh COVID-19.Bộ Thống nhất giải thích thêm trong ngày 9/9, ngoài việc đưa tin về các hội nghị thượng đỉnh ở nước ngoài như Hội nghị thượng đỉnh Trung-Nga, thì truyền thông miền Bắc không đưa tin về lễ kỷ niệm 72 năm ngày thành lập chính quyền, thay vào đó, tập trung vào việc báo cáo tin tức về thiệt hại do cơn bão và khuyến khích việc khắc phục.Trong một tin liên quan, gần đây Bắc Triều Tiên đã liên tục thừa nhận thất bại của chính sách kinh tế do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan không lường trước như dịch COVID-19, thiên tai lũ lụt. Theo đó, miền Bắc sẽ đề xuất kế hoạch kinh tế quốc gia giai đoạn 5 năm tiếp theo tại Đại hội đảng lần thứ 8, dự kiến tổ chức năm 2021. Bộ Thống nhất phân tích động thái này của Bình Nhưỡng là nhằm thúc đẩy sự đoàn kết nội bộ, lấy đảng làm trung tâm và đổi mới bầu không khí để vượt qua những khó khăn bên ngoài.Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi tình hình thiệt hại do bão lũ ở miền Bắc, nhất trí thúc đẩy hoạt động hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực phi chính trị như khắc phục hậu quả thiên tai.