Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung lần 4 năm 2020 quy mô 6,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/9 đã mở cuộc họp Nội các và quyết định lập ngân sách bổ sung lần 4 quy mô 7.800 tỷ won (6,58 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung tới 4 lần trong một năm, kể từ sau khi thuật ngữ "ngân sách bổ sung" được quy định trong pháp luật vào năm 1962.Dự kiến dự thảo ngân sách bổ sung sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 11/9.Trong tổng số 7.800 tỷ won ngân sách bổ sung lần 4, có 3.800 tỷ won (3,2 tỷ USD) dành để hỗ trợ thiệt hại khẩn cấp cho tầng lớp tiểu thương, hộ kinh doanh tự do. Cụ thể, 3.300 tỷ won (2,78 tỷ USD) dùng để hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 3 triệu tiểu thương, và 500 tỷ won (421,6 triệu USD) dùng cho vay và cung cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Những tiểu thương có doanh thu năm dưới 400 triệu won (337.300 USD) sẽ được hỗ trợ 1 triệu won (143 USD), riêng những tiểu thương kinh doanh ở lĩnh vực bị Chính phủ cấm tụ tập được hỗ trợ 2 triệu won (1.686 USD), lĩnh vực bị hạn chế thời gian kinh doanh được hỗ trợ 1,5 triệu won (1.264 USD).Ngoài ra, 1.400 tỷ won (1,18 tỷ USD) ngân sách bổ sung lần 4 được phân bổ cho gói ổn định tuyển dụng khẩn cấp. Dự kiến khoảng 700.000 người gồm những người lao động tự do, hoặc kinh doanh tự do có thu nhập bị giảm do COIVD-19 sẽ được hỗ trợ từ 500.000 won (421 USD) đến 1.500.000 won (1.264 USD). Tổng khoản tiền hỗ trợ cho các đối tượng này là 600 tỷ won (505,9 triệu USD). Ngoài ra, 500 tỷ won (421,6 triệu USD) được phân bổ để hỗ trợ duy trì tuyển dụng cho các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tuyển dụng lao động trong thời kỳ khó khăn.Ngoài ra, Chính phủ phân bổ 200 tỷ won (168,6 triệu USD) để đối phó với trường hợp số người đăng ký hưởng trợ cấp xin việc tăng, 100 tỷ won (84,3 triệu USD) để cung cấp 24.000 việc làm mới khẩn cấp.2.200 tỷ won (1,85 tỷ USD) ngân sách bổ sung sẽ được phân bổ để hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Khoảng 5,3 triệu trẻ bậc tiểu học, trẻ chưa đi học, sẽ được nhận trợ cấp 200.000 won (168 USD)/trẻ, tổng ngân sách hỗ trợ là 1.100 tỷ won (927,5 triệu USD). Ngoài ra, 60 tỷ won (50,6 triệu USD) dùng để hỗ trợ kéo dài thời gian sử dụng dịch vụ trông trẻ cho các phụ huynh, 20 tỷ won (16,8 triệu USD) để hỗ trợ doanh nghiệp thực thi chế độ thời gian làm việc linh hoạt cho người lao động.Chính phủ cũng phân bổ 400 tỷ won (327,3 triệu USD) để hỗ trợ sinh hoạt phí khẩn cấp cho các hộ gia đình thu nhập thấp, có thành viên bị mất việc làm, đóng cửa kinh doanh hoặc thu nhập bị giảm do COVID-19, và để tạo việc làm cho tầng lớp thu nhập thấp.Với quy mô ngân sách bổ sung lần 4 như trên, nợ quốc gia của Hàn Quốc sẽ tăng lên thành 846.900 tỷ won (714,08 tỷ USD), bằng 43,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng 0,4% so với khi lập ngân sách bổ sung lần ba.