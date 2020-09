BTS xuất hiện trong chương trình tin tức buổi tối của KBS ngày 10/9

Photo : KBS News

Nhóm nhạc K-pop đầu tiên Quán quân bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard (Mỹ) Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã xuất hiện trên chương trình tin tức lúc 9 giờ tối ngày 10/9 của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS.Đây là lần đầu tiên BTS trực tiếp đến trường quay cơ quan ngôn luận trong nước để phỏng vấn kể từ sau khi đạt được thành tích tự hào trên bảng xếp hạng Billboard.Trước khi ghi hình, các thành viên BTS và nhóm thực hiện chương trình đều đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và khử trùng tay, tuân thủ nghiêm túc biện pháp phòng dịch COVID-19.Trong buổi trò chuyện trên chương trình tin tức, các chàng trai BTS đã phát biểu cảm nghĩ về thành tích ấn tượng giữ vững ngôi vị Quán quân Hot 100 của Billboard trong hai tuần liên tiếp, và chia sẻ cụ thể kế hoạch của nhóm trong thời gian sắp tới.Trưởng nhóm RM cho biết do ca khúc "Dynamite" được thể hiện bằng tiếng Anh, vượt qua được rào cản ngôn ngữ, gửi gắm hy vọng và sự an ủi hết sức giản đơn nên dễ dàng chạm đến trái tim người hâm một toàn cầu.Đặc biệt, trong chương trình Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Jung Eun-kyeong đã gửi câu hỏi tới các chàng trai BTS rằng nhóm chia sẻ và trao đổi với người hâm một như thế nào trong bối cảnh không thể tiếp xúc trực tiếp do dịch COVID-19. Đáp lại, BTS cho biết vẫn trao đổi và tiếp cận thường xuyên với người hâm mộ qua internet và các trang mạng xã hội.Nói về kế hoạch album sắp tới, thành viên Jimin cho biết hiện chưa thể công bố được nội dung cụ thể, song người hâm mộ có thể kỳ vọng nhiều tác phẩm mới không thua kém "Dynamite".Cuối cùng, trưởng nhóm RM gửi lời động viên tất cả mọi người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19, đồng thời cam kết nhóm sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong thời gian tới.Mặt khác, KBS đã phát trực tiếp trên kênh Youtube toàn bộ quá trình từ khi các chàng trai BTS đến đài cho tới khi kết thúc chương trình tin tức, thu hút tới hơn 240.000 lượt xem của người hâm mộ trong và ngoài nước.